Mihai Bobonete și Andi Moisescu, moment savuros la Românii au Talent: „La el intră zeița asta”/ „Nu mi-am revenit”

Jurații Mihai Bobonete și Andi Moisescu de la Românii au Talent au avut un schimb de replici savuros în ediția de vineri, 8 martie 2024, a concursului. Ziua Internațională a Femeii le-a adus în față o adevărată zeiță, care a vrăjit încă de la primii pași făcuți pe scenă. Ce moment a pregătit pentru spectatori.

Aleksandra Kiedrowicz are 29 ani și este artistă de circ. Nu provine dintr-o familie de circari, însă părinții săi și-au dorit foarte mult să danseze, motiv pentru care au înscris-o la cursuri în acest sens încă de la o vârstă fragedă. A decis, apoi, că circul este locul său de suflet.

Cu sprijinul părinților, Aleksandra Kiedrowicz s-a mutat la 19 ani din Polonia în Las Vegas, unde a început să își construiască o carieră internațională. Prestația sa din ediția de vineri, 8 martie 2024, de la Românii au Talent, i-a lăsat pe toți fără cuvinte. A vrăjit încă din primele secunde.

Înaltă și elegantă, tânăra concurentă cu chip angelic a fost admirată de toată lumea, inclusiv de reprezentante ale sexului frumos. Aleksandra Kiedrowicz a fost descrisă de Andra drept o femeie foarte frumoasă și puternică, după ce a prezentat un moment deosebit de acrobație.

Poloneza din Las Vegas a reușit să-l vrăjească de-a dreptul pe Andi Moisescu, care a rămas frapat de prestația ei de pe scena Românii au Talent, dar negreșit și de frumusețea sa fizică. Detaliul a fost adus în discuție de Mihai Bobonete, care a povestit că al său coleg a mai avut cândva o reacție asemănătoare.

Andi Moisescu nu s-a dezis de trăirile sale și a mărturisit că, pe durata prestației concurentei, s-a simțit ca și cum privea niște tablouri. Un singur cuvânt a folosit pentru a descrie momentul Aleksandrei Kiedrowicz – grație. A fost, de asemenea, și multă siguranță în mișcări acrobatice dificile.

Andi Moisescu: Mă recunosc vrăjit și nu regret.

Mihai Bobonete: Andi, și pentru Aleksandra, dar și pentru comentariul tău, din partea mea aveți un da astăzi. (…) Nu știu cum se întâmplă că, dacă e vorba de dansuri din astea așa, mie îmi pică numai fete de 9 ani să-mi dau cu părerea. Acum zice că vine concurentul lui Andi și intră zeița asta din Polonia.

De ce, mă’? Eh, nu-s invidios, îți dai seama, n-aș fi vrut să trăiesc cum a trăit Andi momentul… Cu inima strânsă. Băi, ce frumos! Dar el, săracul, nu și-a dat seama, că a avut apnee tot numărul (râde).

Andi Moisescu: Ce am avut de declarat, am declarat. Nu mi-am revenit încă. Mai am nevoie de puțin timp. Dar de ce ne grăbim așa? Sunt okay, sunt în ritmul meu. E un artist desăvârșit, vreau să fie limpede pentru toată lumea. Nu e ușor să transmiți emoție prin acrobație.