Mielul cu 5 picioare care s-a născut în Suceava. Veterinarul explică ce a produs anomalia, de fapt

Localnicii sunt șocați de ultimul eveniment! S-a născut un miel cu cinci picioare în Suceava. Ce spune un specialist despre anomalia animalului? Iată explicațiile veterinarului!

Suceava: s-a născut un miel cu 5 picioare. Veterinatul explică anomalia

Forfotă mare în satul Țibeni, din comuna Satu Mare a județului Suceava! Sătenii vorbesc despre evenimentul care a avut loc de curând. Mai exact, o oaie a adus pe lume un miel cu cinci picioare. Animăluțul a venit pe lume în urmă o săptămână, în gospodăria localnicului Codru Duceac.

Vestea a șocat pe toată lumea, astfel alimentând gura satului cu mutle teorii care mai de care mai lipsite de realitate. Unii dintre aceștia consideră evenimentul drept un semn rău, alții spun că e un semn bun trimis din Ceruri după o perioadă grea.

„Să vă spun sincer, inițial m-am speriat… M-am speriat când a fătat oaia, credeam că mai vine un miel, apoi am observat că ceva nu era în regulă. Atunci am realizat că mielul are cinci picioare”.

Contactat de jurnaliștii de la Adevărul, medicul Petrea Dulgheru a declarat că „anomalia” are o explicație științifică. Specialistul a susținut că în cei 50 de ani de experiență a mai întâlnit astfel de cazuri: „Am avut viţei cu două capete, miei cu şase picioare.”

Alt caz șocant – miel cu șase picioare

„Animalul se străduia singur sa se ridice pe cele patru picioare funcționale pentru a se hrani cu laptele mamei, dar vointa sa nu a fost de ajuns. Așa că domnul Daniel, proprietarul ovinelor, impresionat fiind de condiția mieluțului, a culcat oaia la pământ și l-a pus pe acesta la masă. Dornic să trăiască, animalul a început să sugă laptele care l-a ajutat să se întremeze, să mai câștige timp în lupta sa aparent imposibilă pentru supraviețuire.

“Nu are nicio legătură cu divinitatea și nici medicina nu este implicată!”, a ținut să sublinieze veterinarul. Acesta a mai amintit că este importantă cosanvinizarea din timp în timp, adică berbecii din turmă trebuie schimbați, pentru a reduce astfel șansele aparației modificărilor și malformațiilor genetice. “Am vrea cu toții să se nască numai copii frumoși, numai animale frumoase și sănătoase, or acest lucru nu este posibil. Mereu a existat și va exista un procent cu anomalii genetice, iar acest lucru nu este anormal”, a mai spus veterinarul.„, arată ziarulunirea.ro.