Micutzu, prima reacție după scandalul de azi-noapte. Ce s-a întâmplat, de fapt

Micutzu a fost implicat într-un scandal, seara trecută în Centrul Capitalei.

Comediantul a povestit ce s-a întâmplat, de fapt. Imaginile cu încăierarea au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Se pare că Micutzu a bătut a un bărbat. Totul s-a întâmplat după ce acesta a agresat-o pe logodnica comediantului.

Cosmin Nedelcu a sărit să își apere partenera și l-a lovit cu pumnii pe agresor. Cei doi au mers la poliție pentru a depune o plângere, iar polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe.

Patru bărbați au fost amendați cu câte 200 de lei.

„Un tip a agresat-o pe logodnica mea si l-am lovit cu pumnii şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii. Eu nu am fost bătut. Mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi ieri şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a spus Micutzu la Rtv.