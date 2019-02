Indiferent de afinitățile politice, orice român știe cât de grav este ritmul în care se taie copaci ilegal în România. Cifrele publicate de Garda Forestieră Focșani îți vor arăta însă că situația este semnificativ mai gravă decât crezi.

Din păcate, pădurile din România se află sub o amenințare constantă, iar ineficiența autorităților pe marginea acestui subiect ilustrează un viitor sumbru pentru eforturile ecologice de la noi. De această dată, avem detalii doar despre situația macabră din șase județe ale țării noastre.

La prima vedere, volumul arborilor tăiați ilegal în pădurile aflate sub jurisdicția Gărzii Forestiere Focșani a scăzut de la an la an. În 2018 însă, după inventarierea unor suprafețe care nu sunt păzite constant, a ieșit la suprafață adevărata amploare a pagubelor. În acest fel, ne-am dat seama că 34.000 de metri cubi de lemn au tăiați ilegal, potrivit inspectorului șef al instituției, Ionică Cherciu.

„Volumul arborilor arborilor tăiaţi ilegal a scăzut de la an la an. Dacă în anul 2015 s-a înregistrat un volum de circa 4.700 mc, în 2016 circa 3.500 de mc, iar în 2017 aproximativ 3.100 de mc, în anul 2018 instituţia noastră a constatat un volum de arbori tăiaţi ilegal de 1.939 mc. Asta nu înseamnă că presiunea asupra pădurii a scăzut, ci din contră. S-a constatat, la finele anului 2018, că volumului arborilor tăiaţi ilegal de aproape 2.000 de mc se adaugă peste 34.000 de mc, care au fost identificaţi de ocoalele silvice nominalizate în urma controalelor efectuate ca urmare a aplicării articolului 16 din Codul Silvic”, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Ionică Cherciu.

Garda Forestieră Focșani este responsabilă de monitorizarea respectării regimului silvic în pădurile de pe raza județelor Brăila, Buzău, Galați, Tuclea, Vrancea și Vaslui. Potrivit bilanțului pe 2018 pentru defrișările ilegale în suprafața arondată, pagubele totale cuantificate au fost de 34.132 mc sau aproximativ 15.790.412 lei.

Cea mai gravă situație a fost identificată pe raza județului Galați. Doar în perimetrul respectiv, au fost constatate tăieri ilegale de 18.200 mc de lemn, în valoare de aproximativ nouă milioane de lei. Pe locul doi în clasament urmează Vaslui cu 12.700 mc și un prejudiciu financiar de peste cinci milioane lei. Dacă ții neapărat să vezi partea plină apaharului, este important de reținut că aceste tăieri ilegale care au ieșit la iveală în ultimul raport nu au fost făcute în 2018, ci începând cu aplicarea legilor fondului funciar, din 1991 și până astăzi.