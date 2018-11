Idee de geniu: medicul care transportă organele în cel mai tare mod

Un doctor a găsit o metodă inedită de a transporta pe o distanță scurtă organele necesare unui transplant. Ca să nu mai stea după trafic și mașini, el a privit în altă direcție.

Doctorul vrea să folosească drone pentru a transporta mai rapid şi mai uşor organele pe distanţe scurte.

Primele teste au avut rezultat pozitiv, însă, pentru a continua proiectul, medicul are nevoie de permisiunea autorităţilor sanitare americane.

Autorul aceste metode este Joseph Scalea, medic la Centrul Medical din Maryland. El spune că mereu era enervat că nu putea primi organele la timp pentru transplant, deoarece erau la mâna programului de curse aeriene comerciale.

Astfel, Joseph Scalea s-a hotărât să ia atitudine. Cu ajutorul unor ingineri, a adaptat o dronă cu şase rotoare ca să transporte un rinichi pe distanţa dintre două mari spitale din acelaşi oraş. Organul, care nu era potrivit pentru un transplant, a fost monitorizat cu ajutorul unui senzor care a măsurat temperaturi, intensitatea vibraţiilor şi alte aspecte ale zborului.

„Am făcut testele într-o singură zi. Am planificat în detaliu fiecare misiune. În unele cazuri am lăsat dronă să se învârtă deasupra pentru un anumit timp şi am măsurat efectele”, a declarat Joseph Scalea.

Joseph Scalea a depus o solicitare la Institutul Naţional de Sănătate pentru a-şi duce testele la un nou nivel: cu un organ pregătit pentru transplant. Este convins că, deşi drumul e greu, dronele sunt soluţia pentru un transport cât mai rapid de organe, pe distanţe scurte.

„E unul din lucrurile care vor ajuta oamenii, îi vor ajuta pe americani, să îmbunătăţească rezultatele transplanturilor şi să salveze mii şi mii de vieţi,” a mai declarat Joseph Scalea.