Metalul toxic care afectează toți copiii. Puțină lume știa despre asta

Conform specialiștilor, la nivel mondial, plumbul este un agent toxic cumulativ care afectează mai multe sisteme corporale și este deosebit de dăunător copiilor mici. Plumbul în organism este distribuit în creier, ficat, rinichi și oase. Se păstrează în dinți și oase, unde se acumulează în timp. Expunerea umană este de obicei evaluată prin măsurarea plumbului în sânge.

Metalul toxic care afectează toți copiii

Produsele chimice fac parte din viața noastră de zi cu zi. Toată materia vie și neînsuflețită este formată din substanțe chimice și practic fiecare produs fabricat implică utilizarea de substanțe chimice. Când sunt utilizate corect, multe substanțe chimice pot contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții noastre, sănătate și bunăstare. Dar alte substanțe chimice sunt foarte periculoase și pot afecta negativ sănătatea și mediul nostru atunci când sunt gestionate în mod necorespunzător.

Poluarea cu metale grele poate apărea din mai multe surse, dar cel mai frecvent apare din purificarea metalelor, de exemplu, topirea cupru și prepararea combustibililor nucleari. Galvanizarea este sursa principală de crom și cadmiu. Prin precipitații din compușii lor sau prin schimbul de ioni în soluri și nămol, poluanții de metale grele pot localiza și depune în stare latentă. Spre deosebire de cele organice poluanții, metalele grele nu se descompun și reprezintă astfel un alt tip de provocare pentru remediere. În prezent, plante sau microorganismele sunt utilizate pentru a îndepărta unele metale grele, cum ar fi mercurul sau plumbul.

Plantele care prezintă hiper-acumulare pot să fie utilizate pentru a îndepărta metalele grele din soluri concentrându-le în materia lor bio. Unele tratamente ale sterilului minier au a avut loc acolo unde vegetația este apoi incinerată pentru a recupera metalele grele. În uz medical, metalele grele sunt definite și includ toate metalele toxice indiferent de greutatea lor atomică: „metale grele otrăvire „poate include cantități excesive de fier, mangan, aluminiu, mercur sau beriliu (a patra cel mai ușor element) sau un asemenea semimetal precum arsenul. Această definiție exclude bismutul, cel mai greu dintre elemente aproximativ stabile, deoarece de toxicitate scăzută.

Într-un raport, emis UNICEF și Pure Earth, rse spune că, la nivel global, o treime dintre copiii sunt intoxicați cu plumb. Raportul, intitulat The Toxic Truth: Children’s exposure to lead pollution undermines a generation of potential este menit să tragă un semnal de alarmă la nivel global, pentru stoparea folosirii plumbului și că efectele acestuia, sub forma unei neurotoxine puternice provoacă copiilor daune cerebrale ireversibile. Cauzele expunerii sunt diverse, de la poluarea autoturismelor și până la cele industriale.