Meserie nouă pentru Monica Anghel. Mai are de dat două examene: „Nu o să fac asta pentru bani” EXCLUSIV

Meserie nouă pentru Monica Anghel. Artista este într-o formă fizică de invidiat, iar transformările prin care a trecut în urma operației la coloană, au determinat-o să își dorească să aprofundeze cunoștințele învățate de la specialiști în domeniul sportului și al nutriției. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a dezvăluit că, după ce a devenit instructor de fitness, mai urmează să obțină alte două diplome. Nu are de gând să facă bani, ci doar să știe cum să se antreneze corect și să mănânce sănătos, iar informațiile dobândite vor fi benefice și pentru gașca ei de prietene.

Monica Anghel a uimit, zilele trecute, la inaugurarea unui magazin de cosmetice cu silueta trasă prin inel. În urmă cu câțiva ani, vedeta a trecut printr-o operație la coloană, în urma căreia a fost nevoită să își schimbe stilul de viață și să aibă o greutate mai mică. A făcut recuperare sub atenta supraveghere a specialiștilor, a avut un plan nutrițional personalizat și a executat exerciții fizice corespunzătoare.

În prezent, Monica Anghel se simte execelent și arată foarte bine.

De duminica trecută, cântăreața este, oficial, instructor de fitness.

Chiar dacă își va învăța prietenele să se antreneze corect și le va superviza exercițiile, artista nu va transforma acest hobby într-un job. Mai mult, își dorește să dobândească informațiile necesare și în materie de nutriție.

„Îmi spun prietenele mele: „Hai să facem gașcă și să mergem la sală”. Le-am zis: da, ok, haideți să termin și eu cu toate examenele, cu cursurile pe care le mai am. Mai am pe 28 mai al doilea examen la cursul de consultant psihologie nutrițională și mai am încă un examen, în ianuarie, la consultant nutriționist. Și abia după aceea o să-mi strâng gașca de prietene să mergem undeva la o sală, să ne plătim toate abonamentul. Și pentru că știu ce am de făcut, să ne lase să facem toate exercițiile cu mine ca să zic așa, dar nu o să fac chestia asta pentru bani, nu m-am gândit la asta sau să-mi fac o sală, nu. Sunt săli peste tot, important este să mergem”, ne-a spus ea.