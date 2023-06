Meseria nouă pe care o are Oana Roman. I-a spus tot lui Dan Capatos: ‘Stau și 5 ore’

Oana Roman este una dintre cele mai constroversate vedete din România. Cunoscută prin inteligența sa nativă și studiile de înalt nivel pe care le-a făcut la una dintre cele mai prestigioase universități din lume, fiica lui Petre Roman spune că s-a reprofilat spre o nouă meserie.

Fiica lui Petre Roman a avut parte de cea mai bună educație în tinerețe și a recunoscut în fața fanilor ce studii a urmat mai exact. Prin urmare, aceasta se poate mândri cu o diplomă de licență, dar și cu un masterat la celebra universitate franceză Sorbona.

Ba mai mult, vedeta a fost o studentă model, fiind șefă de promoție, iar lucrarea ei de master a obținut cel mai mare punctaj: 17.5 din 20. Oana Roman are cu se mândri, căci puțini au în palmaresul cu diplome un certificat de la Sorbona și o diplomă de șef de promoție.

Oana Roman este una dintre cele mai mari cunoscute vedete din România, care a trecut prin numeroase experiențe, unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute. Din păcate, fiica lui Petre Roman are parte de mult hate de ani de zile, semn că oamenii care îi vor răul nu sunt dispuși să înceteze nici acum.

Invitată în cadrul emisiunii Extra Night Show, Oana Roman și-a deschis sufletul în fața lui Dan Capatos și i-a mărtusit prin ce trece zilnic din cauza celor din mediul online. Deși criticată, vedeta nu se dă niciodată bătută, semn că e o luptătoare.

”De mine se iau de 30 de ani oamenii… zilnic. Oricum, orice fac pic în gura lumii, dar asta e bine, înseamnă că exist. Uneori răspund, alteori nu, depinde ce chef am, de multe ori chiar ignor total, le dau block. La mine pe rețelele sociale este dictatură, dar ca să fac ordine… când se întrece măsura și limbajul e deplasat, pur și simplu le dau block.”, a mărturisit Oana Roman la TV.

Cunoscută ca unul dintre cei mai buni organizatori de evenimente, pandemia i-a dat puțin de furcă vedetei și aceasta a fost nevoită să se reorienteze. În prezent, Oana Roman are foarte multe campanii online și astfel, a decis să o ia pe drumul influencerilor.

”Am programe de editare, de montaj video, m-am uitat pe tutoriale pe youtube, am citit, m-am documentat. În fiecare zi mai învăț câte ceva. În fiecare zi mă perfecționez, poate să fie un reel mai complicat, pot să lucrez și 4-5 ore la el.”, a adăugat Oana Roman în cadrul emisiunii prezentate anterior.

Cum Oanei Roman îi place să exceleze, nici în acest domeniu nu a rămas neobservată, căci mulți vor să colaboreze cu ea și îi apreciază munca.

”Eu am contracte care fac doi an deja, urmează să fac o campanie cu un magazin de la care am luat produse pentru a renova casa.”, a continuat Oana Roman.