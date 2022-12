Mesajul tulburător al lui Florin Piersic de Crăciun: „Îmi e frică de moarte”

Florin Piersic a avut un mesaj tulburător de Crăciun. Marele actor, ajuns la vârsta 86 de ani, încă mai are spectacole, în care joacă alături de Medeea Marinescu. În plus, Florin Piersic are spectacole și în străinătate. Ajuns la această vârstă, Florin Piersic spune că se teme de moarte.

Florin Piersic, mesaj cutremurător la 86 de ani. „Eu vreau să mai trăiesc puţin…”

Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți actori ai țării noastre. Actorul a jucat în zeci de filme de succes și a făcut teatru pe toate scenele țării, precum și pe multe din străinătate.

Acum, Florin Piersic a făcut un anunţ halucinant înainte de Crăciun. Întrebat în podcast-ul lui Mihai Morar dacă se teme de clipa în care va muri, marele actor a oferit un răspuns cutremurător.

Florin Piersic vrea să mai trăiască

„Eu vreau să mai trăiesc puţin! Niciodată nu am spus cum spun alții… Mie îmi e frică de moarte! Nu pot să îți explic de ce”, a recunoscut Florin Piersic.

Celebrul artist, ajuns la o vârstă venerabilă, a dezvăluit că a fost martor al mai multor tragedii în viaţa sa.

Florin Piersic a văzut ce înseamnă moartea încă din copilărie

„Am văzut-o de mic, dar poate că atunci… Știi ce mă îngrijorează? Faptul că mulți, aproape toți cei pe care i-am avut foarte aproape de sufletul meu, de mintea mea nu mai sunt. Mi-au fost foarte dragi. Eu toată copilăria mea am trăit-o la Cluj. Acolo eram cei care eram aleși să facem parte din elevii liceului la care eu am învățat.

Florin Piersic, aproape singurul din generația lui

Din ei nu mai e aproape niciunul. Din colegii mei, din promoția noastră, care era după promoția lui Amza Pellea, Victor Rebengiuc… și alți mulți actori din generația de aur nu mai e nimeni. Noi eram 22 și mai suntem trei. Nu mai e decât Liviu Crăciun, este Gheorghe Popovici-Poenaru, care e plecat la Montreal, unde e profesor la o facultate de actorie și al treilea sunt eu. Ar mai fi o singură persoană, care e suferindă, Ioana Bulcă”, a spus Florin Piersic.

Cum se descurca Florin Piersic pe vremea lui Ceaușescu

Florin Piersic a făcut declarații și despre viața pe care a avut-o pe timpul lui Ceaușescu, spunând ce însemna pe atunci viața de actor.