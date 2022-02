Mesajul șocant pe care l-a primit Dani Oțil când a lipsit de la Neatza: ‘Ești un nesimțit’

Dani Oțil a lipsit câteva zile de la cârma emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, după ce micuțul Luca Tiago s-a îmbolnăvit. Tată model și responsabil, matinalul a stat acasă pentru a-l îngriji pe fiul său, alături de soția lui Gabriela Prisăcariu. Deși cei mai mulți dintre urmăritori l-au înțeles, au existat și câțiva internauți care l-au criticat pe prezentator pentru absența de la Antena 1.

Simpaticul matinal Dani Oțil a răbufnit, în direct, la Neatza cu Răzvan și Dani, când a citit mesajul unui internaut supărat de faptul că prezentatorul TV a lipsit câteva zile din emisiune.

Prietenul cel mai bun al lui Răzvan Simion a avut grijă de fiul său Luca Tiago, după ce băiețelul a avut probleme de sănătate, contactând o viroză serioasă.

Dani Oțil a demonstrat, în nenumărate rânduri, că este un soț model și un tată grijuliu și responsabil, motiv pentru care a preferat să absenteze câteva zile de la Neatza, până când micuțul familiei se repune pe picioare.

Odată întors la Neatza, deși cei mai mulți dintre susținătorii săi s-au bucurat să-și revadă idolul pe micile ecrane, au existat și câteva guri rele care l-au apostrofat pe matinal pentru lipsa din ultima săptămână.

Sătul de criticile pe care le-a primit în dimineața zilei de marți, 1 februarie, Dani Oțil le-a transmis un mesaj dur tuturor celor care l-au criticat pentru că a luat o pauză de la filmări. Matinalul a fost profund dezamăgit de faptul că unii oameni l-au jignit pe rețelele sociale.

„Am o problemă foarte reală și o s-o exprim foarte sincer. Noi suntem aici de 14 ani, facem luna asta. Oficial, eu nu am lipsit din motive medicale niciodată, inclusiv când m-am operat la nas am venit aici, dar n-am fost lăsat să intru că eram vânăt, dar am fost aici. Acum că am lipsit, dar nu pentru că eram eu bolnav, ci pentru că era bebele.

Luni m-ați lăsat, dar începând de marți au început mesajele și în privat, și public: ”Băi, dar tu de ce lipsești? Ești un nesimțit, oamenii se chinuie la emisiune și tu cine știe ce faci pe acasă”. De unde răutatea asta?”, a declarat Dani Oțil la Neatza de la Răzvan și Dani.