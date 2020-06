Mesajul șocant al unui vlogger faimos de la noi, despre minorele violate: “S-o scuipi în gură”

Un vlogger cunoscut din România a avut un derapaj de necrezut într-un clip video, susținând că ar viola fete minore. Justificarea lui? Se îmbracă prea provocator.

Mesajul șocant al unui vlogger faimos de la noi

Alexandru Bălan are 850.000 de abonați pe canalul său de Youtube, dar este prezent și pe alte rețele de socializare. Ultimul său vlog, de pe o altă platformă video, a fost de-a dreptul șocant.

A povestit despre o experiență pe care a avut-o cu o minoră, care l-a amenințat că va merge la Poliție: „Era nimfomană, dar eram atât de îngrozit că o să mă bage la pușcărie, că gen nu ai voie să f*** minori”, a început povestirile uluitoare, potrivit constantadeazi.ro.

Derapajele vloggerului au continuat pe parcursul înregistrării video. Cunoscut drept Colo, bărbatul de 28 de ani este nemulțumit de modul prea provocator în care se îmbracă fetele în prezent: „Eu dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeți-mă pe cuvânt”.

Sponsorii vloggerului au fost contactați de urmăritori

Iar în finalul clipului, Alexandru Bălan a atins punctul culminant, povestind despre o fată pe care a întâlnit-o și care, conform spuselor lui, ar trebui să fie violată: „La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate”, și-a încheiat derapajul, nu înainte să fie numit pedofil de mai mulți fani.

Până în prezent, autoritățile nu s-au autosesizat după reacțiile necontrolate ale vloggerului, dar mai mulți urmăritori i-au contactat sponsorii de la clipurile sale pentru a-i forța să încheie contractele de publicitate.