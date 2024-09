Mesajul important al lui Mircea Lucescu, după victoria naționalei de fotbal a României în meciul cu Kosovo

Mircea Lucescu a avut un mesaj important pentru jucătorii naționalei, după victoria de poveste a tricolorilor în meciul cu Kosovo, terminat cu scorul de 0-3. Vedeți în rândurile de mai jos ce le-a transmis selecționerul.

Mesajul important al lui Mircea Lucescu, după victoria cu Kosovo

Reprezentativa României a învins echipa Kosovo, vineri seara, în Liga Națiunilor, cu scorul de 0-3, cu Mircea Lucescu pe banca tehnică, care a revenit la conducerea naționalei României după 38 de ani. A făcut-o în stil mare, tricolorii reușind o victorie importantă, mai ales pentru moral.

Cele trei goluri au fost marcate de Dennis Man, în minutul 40. Scorul la pauză putea să fie mai mare, însă Mihăilă a luat la țintă bara adversarilor de două ori. După pauză, tricolorii au revenit pe gazon și mai motivați, iar tabela s-a modificat din nou în minutul 51, când Răzvan Marin a transformat ca la carte o lovitură de penalty. Denis Drăguş a închis tabela ân minutul 82, când a reluat după un șut respins de portarul kosovar venit de la Mihăilă.

”Este o victorie foarte importantă”

Cu toate acestea, selecționerul Mircea Lucescu a spus că este o victorie importantă, dar le-a transmis elevilor săi că trebuie să rămână concentrați, deoarece ”în fotbal surprizele pot veni oricând”.

„Ne doream să obţinem această victorie. Când ne-am strâns la Mogoşoaia, văzând băieţi venind din toate colţurile lumii, am fost puţin îngrijorat, dar pe urmă mi-am dat seama că am de-a face cu nişte jucători profesionişti şi inteligenţi, care au fost foarte atenţi şi concentraţi la ceea ce le-am spus.

Este o victorie importantă, foarte importantă, pentru că ne dă încredere şi speranţă. O victorie importantă aduce o altă victorie. Aşa că luni trebuie să facem tot posibilul să confirmăm evoluţia din seara asta, nu numai rezultatul. Pe mine evoluţia mă interesează. A fost doar un meci, nimic nu s-a întâmplat. Trebuie să fim foarte atenţi în continuare, să pregătim foarte serios fiecare meci în parte pentru că surprizele în fotbal pot veni de la oricine.

Meritul acestei victorii este şi al antrenorilor care au fost înaintea mea la naţională. Şi al lui Edi Iordănescu, al lui Contra, al lui Rădoi… toţi care au contribuit la formarea acestui grup de jucători talentaţi, care sigur că aveau nevoie de ceva în plus pentru a face un pas înainte.

”Măcar să îmi fie greu să aleg jucătorii care trebuie să joace”

Azi am controlat jocul, am ştiu să construim, să menţinem posesia când a trebuit, am ştiut să îi provocăm să iasă la presing lăsând spaţii în spatele lor… am folosit mingile lungi atunci când a trebuit. Pentru că atunci când ai jucători de viteză în atac, aşa cum am avut noi azi, e mai simplu să joci cu mingi lungi”, a adăugat noul selecţioner.

Selecționerul Mircea Lucescu susţine că îşi doreşte ca toţi jucătorii să fie în cea mai bună formă fizică, astfel încât să îi fie foarte greu să aleagă primul unsprezece.

„Deocamdată am jucat doar un meci, cei care au intrat pe parcurs au făcut-o doar ca să se simtă parte a echipei. Va veni şi rândul lor şi trebuie să se ridice la nivelul celor care au jucat azi din prima repriză. Nu îmi e greu să aleg, măcar să îmi fie greu să aleg jucătorii care trebuie să joace”, a explicat el.