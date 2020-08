Mesajul Gabrielei Firea, la depunderea candidaturii la Primărie. Atac dur la adresa lui Traian Băsescu

Războiul a început! Cursa pentru Primăria Capitalei este strânsă între Nicușor Dan și Gabriela Firea, arată sondajele care indică preferințele actuale ale bucureștenilor. Cu toate astea, actualul edil al Capitalei l-a atacat dur pe fostul președinte al României.

Gabriela Firea și-a depus candidatura în cursul zilei de duminică, 16 august, iar pentru a adăuga un plus de sare și piper a trecut la atacuri pentru contracandidatul ei. Nici gând să nu condimenteze puțin situația în care se află, mai cu seamă că ultimele sondaje arată că acesta a picat pe locul 2 în preferințele bucureștenilor care în mandatul trecut au fost deciși că ea este viitorul Capitalei.

De asemenea, în discursul său a negat vehement că Bucureștiul a devenit un focar de infecție cu coronavirus, multe cazuri venind din afara municipiului, susține candidata din partea PSD. Încă actualul edil a mai vorbit și despre ”unii candidați care pretind să fie aleși, dar s-au ascuns, nu s-au dus nicăieri luni de zile și vin acum și cer votul”, dar și despre ”afacerile grase” ale unora dintre ”reprezentanții guvernului cu Unifarmul”.

”Am făcut-o cu gândul la bucureșteni, am văzut că se practică gândul la cifre, la PUZ-uri, nu se gândesc la oameni. Nu ne putem preface că suntem într-o perioadă normală, suntem într-un război sanitar. Am dotat spitalele capitalei, arată mai bine decât cele ale Ministerului. Am avut grijă de cadrele medicale. Bucureștiul nu a devenit focar. Sunt multe cazuri venite din afară. Am început un program amplu pentru donarea de plasmă sanguină. În timpul în care Guvernul ne recomanda să stăm în case, unii dintre reprezentanţii Guvernului şi ai PNL făceau afaceri grase, aş aminti doar de afacerea UNIFARM, de raportul Curţii de Conturi”

Gabriela Firea