Mesajul emoționant transmis de Kate Middleton și Prințul William din vacanța de Paște: ‘Mă gândesc la voi toți’

Kate Middleton și Prințul William, din nou în atenția publicului. Deși traversează o perioadă dificilă, cei doi nu uită de cei care îi urmăresc. Ce mesaj emoționant au transmis membrii familiei regale, direct din vacanța de Paște.

Kate Middleton trăiește cea mai grea perioadă a vieții sale. Se luptă cu o boală grea, dar nu este deloc descurajată. Se bucură din plin de momentele petrecute alături de familie, deși duce dorul responsabilităților regale, care nu erau deloc puține.

Cu toate acestea, are parte acum de o vacanță de Paște pe cinste. Se relaxează în compania familiei, îi are alături pe cei dragi și se bucură de clipele alături de ei. Petrec timp în natură și sunt foarte relaxați.

Prințul William și prințesa Kate Middleton și-au întrerupt vacanța de Paște pentru a publica o serie de postări pe rețelele de socializare în care prezintă evenimentele și angajamentele importante din luna martie.

Prințul William și Kate Middleton, împreună cu echipa lor, au postat pe Instagram o serie de fotografii și fragmente video intitulate „March rewind”.

Prințul William, în vârstă de 41 de ani, și Kate, partenera sa, în vârstă de 42 de ani, au desfășurat o serie de activități de marcă în luna martie a acestui an. Au fost foarte activi și sunt mândri de tot ce au realizat, motiv pentru care au decis să le spună și fanilor săi cu ce s-au ocupat.

Aceste momente notabile au inclus omagii aduse în cadrul celebrării Zilei Sfântului David, marcarea legăturii lor cu regimentele galeze, lansarea prestigiosului Premiu Earthshot, participarea la Ziua Commonwealth-ului 2024, întâlniri cu tineri remarcabili, comemorarea a 25 de ani de la înființarea Premiului Diana, participarea activă la celebrarea Zilei Sfântului Patrick și, nu în ultimul rând, abordarea profundă a problemei persoanelor fără adăpost din orașul Sheffield.

Welcome to the March Rewind👇

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 30, 2024