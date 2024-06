Mesajul emoționant al lui Fuego după moartea actriței Ileana Stana Ionescu: „Am iubit-o”. Ce a transmis și Iuliana Marciuc

Este doliu imens în România! Marea actriță Ileana Stana Ionescu a încetat din viață la 87 de ani. Vestea tristă a fost dată de actrița Alexandra Velniciuc și de prezentatoarea Iuliana Marciuc. Ulterior, Teatrul Național București a confirmat informația. Și Paul Surugiu-Fuego a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale.

Ileana Stana Ionescu a murit. Val de reacții pe internet

„Dumnezeu să o ierte și să îi odihnească sufletul! Și datorită ei am ales această profesie”, a scris Alexandra Velniciuc pe internet. „Dumnezeu sa o odihneasca ! O generatie dispare incet, incet …iar va trebui sa apelam la arhiva TVR2 pentru a o revedea pe marea actrita si frumosul om la Confesiuni (TVR 2)”, a precizat și Iuliana Marciuc.

La scurt timp de la vestea morții Ilenei Stana Ionescu, Paul Surugiu-Fuego a avut o primă reacție pe Facebook, pe care a numit-o „un nume emblematic al teatrului românesc”.

„Cortina se trage azi peste încă un nume emblematic al teatrului românesc, ILEANA STANA IONESCU! Am iubit-o, am văzut-o în numeroase roluri la teatru, a fost o inspirație și sunt onorat că am avut-o aproape în multe din emisiunile mele peste ani, inclusiv la TVR 2, în 2018, când, la cei 82 de ani ai săi, își anunța retragerea! Rămas bun!”, a precizat Fuego în mediul online.

Unde va fi depusă și înmormântată

Potrivit Teatrului Național din București, „cei care vor să aducă un ultim omagiu îndrăgitei actrițe pot merge marți, 2 iulie, la capela Cimitirului Bellu Catolic”.

„Ileana Stana Ionescu va rămâne în istoria teatrului românesc, ca una dintre cele mai dăruite actrițe ale generației sale. A debutat ca actriță in l955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșita, cu rolul Agnes în “Școala femeilor” de Molière. În anul 1959, a intrat în trupa Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, iar din 1965 a devenit actrița Teatrului Național ”I.L.Caragiale”, pe scena căruia a jucat roluri importante, printre care: Fraulein – „Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, regia Horea Popescu (1977), Hecuba – „Troienele”, Doica – „Medeea” de Seneca în „Trilogia antică”, regia Andrei Şerban (1990), Stăvăroaia – „Iolul şi Ion Anapoda” de G.M. Zamfirescu, regia Ion Cojar (2006), Soacra – „Micul infern” de Mircea Ștefănescu, regia Mircea Cornișteanu (2013). Dumnezeu s-o odihnească, condoleanțe familiei!”, este mesajul Teatrului Național din București de pe rețelele sociale.

De ce a murit Ileana Stana Ionescu

În ultima perioadă, Ileana Stana Ionescu nu se mai putea deplasa și avea pierderi de memorie, fiind internată în spital. La doar câteva ore de la anunțul decesului, soțul actriței a făcut dezvăluiri dureroase: