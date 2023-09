Mesajul dur al Biancăi Drăgușanu pentru Randi, după ce artistul a declarat că ”vomită” la afirmațiile sale: ”S-a trezit iapa lui Zoro”

Bianca Drăgușanu a provocat controverse cu afirmațiile sale, conform cărora un bărbat care nu are o situație financiară bună este unul prost. A primit o mulțime de critici de la oameni, printre ei numarându-se și artistul Randi. Blonda a avut o reacție dură la comentariul acestuia, care a scos-o din minți.

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate vedete de la noi din țară. Blondinei îi plac mult luxul și banii și este foarte sinceră când vine vorba despre acest aspect. Astfel, a mărturisit că ea caută doar bărbați cu o situație financiară bună.

Blondina ne-a mărturisit, în exclusivitate, că un bărbat care nu are bani este un bărbat prost, care nu se ridică la standardele ei. Vrea un om cel puțin la fel de înstărit ca ea, care să o poată susține.

”Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine.

Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine”, ne-a declarat vedeta.