Mesajul Andreei Bălan care nu lasă loc de interpretări. Ce a anunțat acum cântăreața despre viața ei personală

Andreea Bălan oferă indicii despre situația sa sentimentală în postările de pe rețelele de socializare. Ce anunță cântăreața despre viața ei personală? Fanii sunt din ce în ce mai îngrijorați.

Andreea Bălan, mesaj care nu lasă loc de interpretări

Zvonurile nenumărate despre căsnicia Andreei Bălan cu George Burcea curg neîncetat. Problemele între ei se pare că ar fi apărut chiar după ce aceștia au revenit în țară dintr-o vacanță cu familia. Surpriza a apărut în rândul fanilor și nu numai, mai cu seamă că păreau că au o relație de nezdruncinat. Actorul a făcut câteva declarații de suprafață, iar cântăreața a decis să susțină doar toți oamenii trag concluzii greșite și au păreri eronate.

„Nu știți nimic, dar vă dați cu părerea. Eu nu dau cu piciorul la nimic”, a mai spus Andreea. Mai mult decât atât, vedeta a postat câteva fotografii dintr-un fotoshooting în descrierea cărora a vorbit despre iubire. Într-una din acestea a făcut aluzie la faptul că ea a ales să nu comenteze prea mult până acum, susținând că tăcerea sa însemnă foarte multe. „Liniștea nu e goală, e plină de răspunsuri”, „There is just one happiness in life, to love and to be loved. #quotes #love/ Este o singură fericire în viață, să iubești și să fii iubit”, au fost mesajele Andreei Bălan din descrierea ultimelor postări.

„Bărbaților le plac femeile puternice. Da! Dar doar ca să le cucerească”