Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. Urări și felicitări de onomastica celor dragi

Sfinții Constantin și Elena sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 21 mai. Dacă știi pe cineva care poartă unul dintre aceste nume, îi poți trimite o felicitare sau un mesaj pentru a-i face o urare cu ocazia onomasticii.

Împăratul Constantin cel Mare a fost botezat cu puțin timp înainte de a muri. Pentru meritele sale și pentru sprijinul acordat creștinismului, după lunga perioadă de persecuții, Biserica l-a trecut în rândul sfinților, împreună cu mama sa, Elena, numindu-I pe amândoi cei întocmai cu Apostolii.

Aproape 1,8 milioane de români își sărbătoresc onomastica pe data de 21 mai, de Sfinții Constantin și Elena. În timp ce majoritatea bărbaților se numesc Constantin, unii poartă numele Costin, Costel, Costică etc. Cele mai multe dintre femei se numesc Elena, dar își sărbătoresc onomastica și Ileana, Constanța, Nuța etc. Nu se sărbătoresc astăzi persoanele decedate, deși multă lume are obiceiul să le pomenească. Aceștia sunt amintiți în Sâmbăta Morților.

Urări și felicitări de Sfinții Constantin și Elena

Dacă vrei să le faci ziua mai frumoasă celor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Constantin și Elena, trimite-le un mesaj în care să le spui cât de mult îi prețuiești.

„La mulţi ani, cu ocazia zilei de Sfinţii Constantin și Elena! Să ai parte de bucurii și împliniri!”, poate fi una dintre variante, dar poți încerca și cu „La zi aniversara noi îţi urăm numai de bine, îţi dorim sănătate, împliniri, realizări şi îţi uram un sincer La mulţi ani!”

Nu vei da greș nici cu „Să ai parte de cât de multă fericire îţi poate cuprinde inima, de cât de multe zâmbete îţi poate dărui o zi și de toate binecuvântările pe care ţi le poate aduce viaţa. La mulţi ani, Constantin / Elena!”

„Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!”, este o altă urare potrivită pentru sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena.

Mai puteți trimite și „Cu ocazia zilei onomastice, îți doresc o oră de liniște, o zi senină, o săptămâna de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire și iubire. La mulți ani!”