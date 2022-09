Mesaje de Sfânta Ana. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi

În fiecare an, pe 9 septembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Ana, o sărbătoare care vine imediat la o zi după Sfântă Maria Mică. Sunt foarte mulți români care îi poartă numele, așa că astăzi vă prezentăm o selecție de idei de mesaje de Sfânta Ana, pe care să le trimiteți celor care își sărbătoresc onomastica.

Mesaje de Sfânta Ana, cele mai frumoase urări

An de an, Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria, este sărbătorită în calendarul ortodox pe data de 9 septembrie. Pentru cei care nu știu, numele Ana provine din evreiască şi are semnificaţia ‘Iahve (Dumnezeu) a avut milă’. De la acesta s-au format și alte nume derivate, precum Aneta şi Anca, sau nume compuse, Mariana, Ana-Maria.

Conform Bisericii Ortodoxe Române, Sfânta Ana ar fi provenit din neam preoțesc, fiind mezina marelui preot Matan. De aceea, ea și-a dedicat toată viața rugăciunilor și postului. În tradiția populară se specifică că ar fi bine ca în această zi să dai de pomană pentru sufletele celor care au trecut în neființă. Tot de Sfânta Ana este musai să le trimiți urări de bine celor care poartă acest nume.

Mai jos aveți o selecție a celor mai inedite mesaje de Sfânta Ana, pe care le puteți folosi pentru a-i bucura pe cei care își serbează ziua de nume.

Mesaje de Sfânta Ana pentru prieteni

„Ana, azi te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fii mereu așa, blândă, bună și drăguță cu toți cei din jurul tău. Ești o prietenă de nădejde și un adevărat om. La Mulți Ani din tot sufletul!”

„Azi, de ziua numelui, îți urez și eu să fii iubită și să ai parte de tot ce îți dorești. La mulți ani!”

„Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate şi fericire. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!”

„Cu ocazia zilei de nume, îți doresc un munte de sănătate, o mare de iubire și un gând sincer de iubire!”

„Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îți doresc multă sănătate, fericire și tot binele din lume și să ai parte numai de zile senine și însorite!”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros mesaj, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi. La mulţi ani, Anișoara!”

„Cu ocazia zilei tale de nume îți doresc o oră de liniște, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire și iubire. La mulți ani!”

„Cineva acolo sus te iubește … cineva aici jos ține tare mult la tine. La mulți ani!” „Chiar dacă ai nume de Sfântă știu că diseară o să ne dai de băut, o să ne cinstești și o să ne primești cu masa plină.”

Urări de Sfânta Ana pentru colegi

„La mulți ani cu veselie, / Sănătate pe vecie, / Casa plină de bucate, / Dragoste pe săturate, / Bani la greu, noroc cu carul”

„La mulți ani și sus paharul Îți doresc o viață plină / De speranță și lumină, / De tandrețe și iubire, / Mult noroc și fericire!

„Aceasta este doar un mesaj purtat de vânt, îți doresc toată bucuria din lume și toată fericirea de pe pământ!”

„Îți doresc ca astăzi să ți se întoarcă toată bucuria pe care ai răspândit-o printre noi până acum. O zi minunată și plină de zâmbete. La Mulți Ani!”

Mesaje de Sfânta Ana pentru iubit/iubită