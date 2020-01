Meghan Markle și Prințul Harry, legături neștiute cu un oligarh rus. Ce s-a aflat abia acum

Prințul Harry, Meghan Markle și bebelușul Archie au petrecut Crăciunul la un conac de 14,1 milioane de dolari în Vancouver, Canada. David Foster a dezvăluit că el a aranjat pentru cuplul regal să rămână la conac. Producătorul muzical a spus că este prieten cu proprietarul conacului de ani buni, dar i-a păstrat identitatea secretă.

Soțul colegei de școală a celebrei Meghan Markle, Katherine McPhee, le-a aranjat escapada de Crăciun prințului Harry și lui Meghan într-un conac de 14 milioane de dolari în Vancouver, Canada, prin conectarea lor cu misteriosul său proprietar multimilionarul, Borisovici Milner. Producătorul David Foster, în vârstă de 69 de ani, a declarat că el le-a aranjat cuplului regal cazarea într-o proprietate izolată pe malul apei din nordul Saanichului, deținută de un prieten apropiat al compozitorului canadian.

Foster a declarat că soția sa, actrița de la Hollywood, în vârstă de 35 de ani, Katharine McPhee, care a mers la școală cu Meghan în Los Angeles, a aflat că ducele și ducesa au avut nevoie de un loc discret pentru prima lor vacanță de Crăciun cu Archie, în vârstă de șapte luni, și mama lui Meghan, Doria Ragland, și el a fost fericit să-i ajute.

„M-am simțit onorat că am putut să o ajut pe Meghan acolo, pentru că sunt canadian și suntem ai Coroanei. Este important pentru noi, așa că am crescut cu acest tip de sentiment. Am fost foarte fericit că i-am putut ajuta să găsească un răgaz de a petrece, în liniște, puțin timpîmpreună cu familia.”, a declarat Foster.