Meghan Markle, prima apariție la TV după Megxit. Ce a anunțat acum soția lui Harry

Prima apariție televizată a fostei ducese de Sussex, Meghan Markle, a fost bifată, după ce ea și Prințul Harry au renunțat la titlurile regale.

Fosta actriță din Suits a povestit într-un interviu pre-înregistrat, pentru emisiunea Good Morning America despre noul documentar Disney, Elephant, și despre experiența sa ca naratoare. Documentarul a fost lansat pe platforma online Disney+.

„Sunt foarte recunoscătoare că am avut oportunitatea să particip în a aduce povestea elefanților la viață. Mă simt foarte norocoasă că am putut să am o experiență directă cu elefanții în habitatul lor natural.

Atunci când petreci timp conectându-te cu ei și cu celelalte animale sălbatice, începi să înțelegi rolul pe care îl avem în păstrarea lor în viață și siguranța lor“, a mărturisit fosta ducesă.