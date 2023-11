Medicul Vlad Ciurea a anunțat alimentul adorat de români care trebuie consumat cât mai rar: ‘De 3 ori pe an’

Pentru mulți, este un adevărat răsfăț pentru papilele gustative, un produs ce a devenit simbolul unei sărbători, însă specialiștii vin cu vești proaste. Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit care este alimentul adorat la noi în țară care ar trebui consumat cât mai rar, doar de două sau trei ori pe an.

Rolul important pe care îl joacă alimentația în sănătatea și buna funcționare a organismului uman nu mai este niciun secret. Produsele pe care le consumăm zi de zi sunt, de fapt, principala sursă de nutrienți de care are nevoie corpul nostru. Tot ele sunt și cauza numeroaselor probleme cu care pacienții se prezintă la medic.

Medicul Vlad Ciurea a tras un semnal de alarmă. Acesta a dat ca exemplu un produs tradițional, simbolul sărbătorii de 1 Mai: micii. Cu toate că, pentru mulți români, reprezintă un adevărat răsfăț pentru papilele gustative, acest preparat ar trebui consumat cât mai rar, doar de două sau trei ori pe an, fiind nociv pentru sistemul nervos.

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.

Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate”, a mai spus Vlad Ciurea.