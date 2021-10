Medicul Mihai Craiu, despre problema infertilității provocată de vaccinul anti-Covid-19. Care este adevărul, de fapt: „Decizia vă aparține”

Medicul pediatru Mihai Craiu face lumină în cazul presupusei infertilități cauzate de vaccinul anti-Covid-19. Potrivit specialistului, această credință reprezintă un mit fals care contribuie negativ la reducerea procentului de vaccinare al populației, fără un fundament științific și real. Pentru a lămuri cum stau lucrurile, specialistul a făcut o paralelă extrem de eficientă cu campania de vaccinare împotriva HPV, care a fost un eșec din cauza acelorași credințe false.

Medicul Mihai Craiu a explicat, cu puțin timp în urmă, care este adevărul privind anumite vaccinuri. Acesta susține că serul anti-Covid-19, asemeni celui împotriva HPV nu influențează în niciun fel fertilitatea, acestea fiind zvonuri nedocumentate, emise de persoanele antivacciniste. Acesta a dat de exemplu vaccinul împotriva HPV, refuzat de multe femei din cauza aceluiași motiv. Din păcate, multe femei mor anual din cauza cancerului de col uterin provocat de virusul papilloma uman (HPV).

“Prima dată când am auzit, la sfârșitul anului 2020, această „teorie” cu afectarea fertilității de către vaccinurile destinate prevenției maladiei COVID-19 am avut o strângere de inimă. Chiar am întrebat într-un grup de experți dacă nu li se pare cunoscută povestea…De fapt e o ciorbă reîncălzită, din bucătăria gospodinelor antivaxx.

Exact această ipoteză a fost vehiculată și când s-a lansat, în România, campania inițială de vaccinare împotriva HPV. Da, aceea încheiată cu un eșec la fel de spectaculos ca și cea actuală, împotriva maladiei COVID-19.

Atunci s-au aruncat peste 90% din dozele de vaccin (scumpe…) achiziționate de statul român. Adică de noi toți. Și au murit apoi niște mii de femei din cauza cancerului de col uterin produs de HPV. Dar nu s-a scandalizat nimeni, pentru că aceste decese, ale femeilor relativ tinere din România, nu au fost toate într-un timp scurt. Și astăzi au murit, în scumpa noastră țară, câteva femei, de cancer de col uterin, care ar fi putut fi vaccinate, cu niște ani în urmă…”, și-a început medicul mesajul.