Medicul Flavia Groșan, semnal de alarmă privire la folosirea unui medicament cunoscut pentru tratarea infecției cu Covid-19: ” Eu nu îl voi folosi niciodată. Nu înțeleg ce caută în pneumonie”

Medicul din Oradea, Flavia Groșan, a vorbit despre temerile sale în raport cu noul coronavirus, dezvăluind în același timp informații despre tratamentul ieftin și eficient cu care a vindecat mii de pacienți. Pneumologul a criticat în termeni duri folosirea Ivermectinei și a altor medicamente inutile în tratarea problemor de natură pneumologică.

Flavia Groșan, unul dintre medicii cei mai disputați în această perioadă, a explicat în cursul serii de duminică cu ce medicamente nu este de acord sub nicio formă în tratarea noului coronavirus. Pneumologul a afirmat încă o dată faptul că a salvat mii de pacienți cu o schema proprie, ieftină și eficientă, care conține medicamente blânde cu organismul uman.

Medicul orădean atrage atenția cu privire la reacțiile colegilor săi care s-au opus schemei sale de vaccinare, având în vedere că acest tratament este compensat chiar de Ministerul Sănătății, iar medicamentele folosite sunt lipsite de pericol.

”Eu nu am avut acces la Kaletra, la Remdesivir pentru că nu sunt în spital, am cabinetul meu. Dar eu am văzut pacienți ieșiți din spital care erau foarte rău și atunci am zis ce medicamente nu îmi plac. Eu am schema mea proprie cu care am vindecat foarte bine mii de oameni. Mie nu mi-a fost frică de COVID, am luat-o pe cont propriu și am schema mea pe care o am de 10 ani și care am adaptat-o acum un pic cu pandemia, a ieșit o bijuterie.

Costă până în 100 de lei. Cum e posibil ca o schemă în banii aștia cu medicamente din nomenclatorul medicamentelor compensate din Ministerul Sănătății să iște un așa zbucium mediatic. Am o schemă în primul rând uman, organismul e oricum firav, nu-l poți să-l abrutizezi. Așa că medicamentele mele ușoare, drăguțe, frumoase le prescriu” a spus Dr. Flavia Groșan, potrivit Antena3.