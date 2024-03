Medicul Cătălin Cîrstoiu, dezvăluire neaşteptată despre Traian Băsescu. „Eram un copil, aveam 23 de ani”. De ce nu a fost de acord să candideze la Primăria Capitalei

Medicul Cătălin Cîrstoiu a făcut dezvăluiri neașteptate despre nașul său, Traian Băsescu. Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei a mărturisit că a primit sfaturi importante de la fostul președinte al României. Iată ce a scos la iveală!

Lecția primită de medicul Cătălin Cîrstoiu de la Traian Băsescu, nașul lui de cununie

Candidatul comun PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, a vorbit cu sinceritate despre Traian Băsescu, cel care îi este și naș. Fostul lider al țării i-a recomandat să nu intre în cursa pentru Primăria Capitalei și a dezvăluit motivele pentru care a primit acest sfat important. Reamintim faptul că doctorul Cătălin Cîrstoiu este și manager al Spitalului Universitar.

De ce i-a spus Băsescu să nu intre în cursa pentru Primăria Capitalei

„Eu sunt tată. Pe asta era centrată discuţia despre a nu candida. E o atitudine normală şi logică. Să ştiţi că eu vreau să conving bucureştenii să mă voteze. Şi dânsul e bucureştean”, a spus Cîrstoiu, la PRIMA TV.

Totodată, Cătălin Cîrstoiu a mărturisit că avea doar 23 de ani când l-a cununat fostul președinte al țării. Pentru cei care nu știu, Traian Băsescu l-a cununat pe Cătălin Cîrstoiu, cei doi fiind prieteni de familie de ani buni. La rândul său, medicul a botezat-o pe Sofia, fiica Elenei Băsescu.

„Eram un copil, aveam 23 de ani. Eram student în anul V, ne ştiam, avea o relaţie cu părinţii mei. E o chestie atât de intimă, eram tineri şi frumoşi”, a mai spus medicul Cîrstoiu la Prima TV.

Cine este Cătălin Cîrstoiu și ce avere deține

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD şi PNL la Primăria Capitalei, are 50 de ani, este medic ortoped, manager al Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) și șef al Secției Ortopedie-Traumatologie I a SUUB. El este și decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității ”Carol Davila” din Capitală.

„Sunt medic, profesor universitar. Nu sunt om politic. Până astăzi nu am avut o carieră politică, dar astăzi este într-adevăr un moment în care alianța celor mai mari două partide din România, PSD și PNL, scoate prima oară un produs al acestei alianțe – candidatul la Primăria Capitalei. Am discutat mult despre idei, proiecte, tot felul de lucruri care ar putea fi schimbate, despre modificări absolut necesare în cadrul legislati. Am vorbit atât de mult încât la un anumit moment la o convergență a unor planuri. Am început să armonizăm niște obiective care au dus la un plan unic pentru București, la un plan pentru viitor”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, după ce a fost prezentat oficial drept candidatul coaliției.

Conform Libertatea, Cătălin Cîrstoiu, finul lui Traian Băsescu, are o avere impresionantă. Medicul are 25 de conturi bancare și depozite în lei, euro și dolari, un autoturism Cadillac şi bijuterii în valoare de 150.000 de euro. Mai mult de atât, împreună cu soția lui, el are un teren intravilan de peste 3.000 de mp, cumpărat în 2011, în Mogoşoaia şi o casă de locuit, în judeţul Ilfov, de 450 de mp. Pe lângă acestea, doctorul mai deține un apartament în Capitală.