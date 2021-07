Medicul Alexandru Rafila, atac dur la adresa autorităților: ”Mie mi se pare o lipsă de coerență totală”

Reprezentantul României la OMS a vorbit marți seară despre măsurile luate în calcul de către autorități pentru a gestiona mai eficient valul patru al pandemiei. Potrivit medicului Alexandru Rafila, mesajele transmise de cei de la putere sunt confuze și contradictorii, motiv pentru care încrederea în autorități este știrbită.

Alexandru Rafila se arată dezamagit de modul în care autoritățile comunică cu cetățenii, astfel că populația nu primește un mesaj consecvent care să reprezinte un punct de reper în această situație tensionată creată de amenințarea pandemiei.

Medicul susține că în decursul a multe luni de pandemie, mesajele și acțiunile autorităților au fost menite să slăbească încrederea în virus, dar și în măsurile de prevenție care ar putea duce la eradicarea pandemiei. Astfel, profesorul Alexandru Rafila susține neîncrederea pe care cetățenii au căpătat-o în urma mesajelor contradictorii pe care autoritățile competente le-au transmis haotic.

”Când am o administrație în care populația are încredere, care își face treaba, care performează și care îmi arată că marea majoritate a cetățenilor urmează sfaturile acestei autorități, atunci putem discuta diverse scenarii ulterioare când situația scapă de sub control.

Dar într-o situație în care nu pot să spun lucrul ăsta și văd de luni de zile mesaje contradictorii, acțiuni populiste, lucruri de genul acesta care generează neîncredere, ideea introducerii unor chestiuni de natură obligatorie nu mi se pare oportună în acest moment”, a spus Alexandru Rafila, potrivit Antena3.