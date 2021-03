Medicul Adrian Streinu-Cercel, anunț de ultimă oră. S-a identificat tulpina care face ravagii în spitalele din România: „Peste 70% dintre bolnavi o au”

Medicul Adrian Streinu-Cercel revine în atenția cetățenilor pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la presiunea existentă pe două mari ministere din România: Sănătate și Educație. Președintele Comisiei de Sănătate din Senat avertizează asupra celor patru tulpini de coronavirus care amenință sănătatea publică și face apel la cetățeni pentru a respecta măsurile de protecție.

Fostul manager de la “Matei Balș” a vorbit despre existența celor patru tulpini Covid-19 în România, cea mai contagioasă și predominantă fiind cea britanică. Medicul a dezvăluit că peste 70% din populație este infectată cu această tulpină, neștiind însă dacă acest lucru este bine sau rău.

Adrian Streinu-Cercel a dorit să sublinieze existența unor tensiuni mari în cadrul Ministerului Sănătății și al Educației, motiv pentru care, subiectele legate de oferirea sporurilor pentru risc sau de alte probleme financiare ar trebui evitate.

Văd că se vorbește cu intensitate maximă de sporurile doctorilor și ale cadrelor didactice și dacă putem să le dăm ceva în plus în această perioadă, din punct de vedere al riscului la care sunt supuși. Și era vorba de 2.000 de lei pentru cadre didactice și 1.500 pentru personalul nedidactic și auxiliar. O fi bine, n-o fi bine, nu știu.

„Aș dori să vă informez că avem în circulație patru tulpini de SARS-CoV-2: cea sălbatică inițială, cea britanică, cea din Africa de Sud și cea din Brazilia. În momentul de față, 70% dintre persoanele care se îmbolnăvesc au tulpina britanică. O fi risc, n-o fi risc, nu știu.

Unul dintre cele mai dezbătute subiecte din această perioadă este vaccinarea. În urmă cu câteva zile, medicul Adrian Streinu-Cercel a dezvăluit după ce perioadă de timp de la vindecare ne putem vaccina. Medicul a mărturisit că nu există un protocol în acest sens, iar din punctul său de vedere, o persoană se poate vaccina imediat după vindecare.

„Nu există un protocol în România în acest sens însă, dacă mă întrebați pe mine, v-aș spune că această persoană se poate vaccina imediat ce a trecut peste infectarea cu SARS-CoV-2, deoarece aceste mecanisme nu sunt competitive. Vaccinarea nu face altceva decât să amplifice răspunsul celular.

Anticorpii pe care corpul îi capătă în mod natural după ce a trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 nu sunt anticorpi stabili. Acești anticorpi pot rezista o săptămână, o lună, două sau trei, după care protecția lor începe să scadă iar memoria celulară pe care o induce infecția nativă nu este una foarte consolidată.

Tocmai de aceea, am avut colegi medici care s-au infectat chiar și de trei ori cu virusul SARS-CoV-2. Or, vaccinarea tocmai asta aduce în plus: o calitate a răspunsurilor anticorpilor mult mai îndelungată”, a adaugat medicul Adrian Streinu-Cercel.