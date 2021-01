Medicul Adrian Streinu-Cercel rupe tăcerea. Ce a pățit după vaccinarea anti-Covid-19

Medicul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, s-a vaccinat în urmă cu puțin timp. Acesta a povestit experiența sa în urma vaccinului, subliniind faptul că puterea exemplului reprezintă un model prin care vom determina mai multe persoane să facă acest pas.

Medicul Adrian Streinu-Cercel a explicat în direct pentru Realitatea Plus ce probleme întâmpină noul vaccin. Potrivit acestuia, mai multe cadre medicale sunt reticente cu privire la administrarea vaccinului, motiv pentru care, cei care îl fac devin un exemplu pentru medicii sceptici.

Același lucru s-a întâmplat și în cazul doctorului Cercel, care odată vaccinat, a atras mai multe cadre medicale la coada pentru vaccin. Acesta consideră că exemplul personal este mai puternic decât orice altă metodă, considerând că orice persoanp convinsă reprezintă un succes în lupta cu virusul nemilos.

Medicul de la Matei Balș a povestit că în timpul vaccinării au apărut și reprezentanții DSP care au venit să evalueze modul în care se desfășoară vaccinarea. Din fericire, totul decurge foarte bine, iar numărul persoanelor dispuse să își facă vaccinul crește.

Cu privire la programările care se fac pentru vaccinuri, medicul Adrian Streinu-Cercel a relatat că există persoane care vin mai devreme sau mai târziu decât data programată. Acesta consideră că astfel de cazuri trebuie luate ca atare, iar persoanele care nu pot ajunge la data programată pot fi vaccinate atunci când au disponibilitate, atâta timp cât nu sunt afectate alte persoane.

“Și noi am avut dispute, de exemplu aceea în care o persoană era programată mâine și a venit astăzi. Am vaccinat-o atunci când a venit. Nu trebuie să fim fixiști. Poate persoana respectivă are ceva de făcut și găsește o breșă în timpul său ca să se vaccineze. Orice persoană care se vaccinează este un bun câștigat în lupta cu această pandemie“, a declarat Streinu-Cercel la Realitatea Plus.