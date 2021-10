Medicul Adrian Marinescu, avertisment crunt cu privire la mutația românească Covid-19. Ce efecte nedorite poate avea

Medicul Adrian Marinescu de la Institutul „Matei Balș”, avertizează cu privire la apariția unei mutații Covid-19 autohtonă. Din păcate, această variantă ar putea slăbi efectul vaccinului sau al tartamentului anti-Covid-19, potrivit specialiștilor.

Medicul infecționist Adrian Marinescu nu exclude varianta dezvoltării unei tulpini Covid-19 românești, având în vedere gradul mare de transmitere comunitară și procentul uriaș de persoane nevaccinate. Acesta a explicat recent fenomenul cu care s-ar putea confrunta țara noastră în anumite zone, dacă lucrurile continuă să evolueze negativ în același ritm accelerat.

Medicul solicită o atenție sportă asupra rscului dezvoltării unei mutașii românești, luând în calcul efectele pe care aceasta le poate avea cu privire la eficiența vaccinului și a tratamentelor anti-Covid-19.

În urmă cu câteva zile, medicul Adrian Marinescu a atras atenția cu privire la erorile pe care testele de Covid-19 le înregistrează. Acesta a menționat faptul că o persoană cu simptomatologie specifică și cu test Covid-19 negativ poate fi infectat, ceea ce înseamnă că această persoană trebuie să rămână în izolare.

„Testul, dacă e negativ, şi am totuşi simptomatologie, nu înseamnă că nu am Covid. Dacă am simptome, mă izolez, căci e posibil să am infecţia. Chiar dacă acest test e negativ, încerc să mă izolez şi, eventual peste o zi sau două să repet testul.

Testul care se face intranazal este mai complicat. Pentru a-l face corect, beţişorul trebuie să intre mult. Nu putem să cerem tuturor să ştie asta”, a precizat medicul.