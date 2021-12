Medic român din SUA, dezvăluire bombă despre tratamentul cu care și-a vindecat toți pacienții infectați cu Covid-19: „Niciunul nu a decedat”

Rafael Mirchou este un medic internist de origine română, care și-a deschis o clinică privată în SUA, acolo unde a vindecat până în acest moment 800 de persoane infectate cu Covid-19. Potrivit specialistului, acesta a folosit un mix de medicamente de succes, printre care se regăsește ivermectina și hidroxiclorochină. Dintre pacienții tratați, medicul anunță că nu a existat niciun deces.

În contextul unei tensiuni uriașe din cauza numărului de cazuri și de decese din România, medicul Rafael Mirchou le-a dezvăluit medicilor români medicamentele cu care acesta și-a tratat 800 de pacienți infectați cu Covid-19. Din fericire, rezultatele nu au întârziat să apară, astfel că toți acești pacienți s-au vindecat în urma tratamentului prescris de doctor. Pentru cazurile grave, care necesitau internare la ATI, doctorul și-a trimis pacienții la Ion Alexie, medic român la Spitalul Summerlin din Las Vegas.

În plus, specialistul susține că pacienții săi nu au avut reacții adverse legate de utilizarea ivermectinei sau hidroxiclorochinei. De asemenea, în funcție de starea bolnavilor, medicul român a introdus în schema de tratament antibiotice, antiinflamatoare, dar și inhalații cu Budesonidă, un medicament care se utilizează pentru tratamentul persoanelor care suferă de astm bronșic.

Foarte eficient. Am avut o perioadă când am folosit hidroxiclorochina, a fost de mare succes. Eu prescriu de 20 de ani hidroxiclorochina pentru afecțiuni reumatice, dar l-am folosit și pentru Covid. A fost de mare succes. În ultimul timp folosesc ivermectina (0,2 mg/kg corp).”, a relatat medicul, potrivit smartradio.ro.

„I-am tratat cu multiple medicații, inclusiv antibiotic, dexametazonă, antiinflamatoare, Tylenol, zinc, la care am mai adăugat al doilea antibiotic, dacă era nevoie. Am folosit inhalații cu Budesonidă.

După dezvăluirea medicamentelor folosite, medicul a confirmat că nu au existat reacții adverse în urma tratamentului, iar rezultatele vindecării au fost o reușită totală.

Ivermectina este un medicament destinat animalelor, dar s-a dovedit extrem de eficient și în tratarea infecției cu Covid-19. Cu toate acestea, în spitalele din România, acest medicament nu se ia în calcul, avându-se în vedere posibilele reacții care pot apărea.

Medicul Ion Alexie din Las Vegas declara la începutul acestui an ce efecte are Ivermectina pentru el și colegii săi. Deși a fost interzisă folosirea acestui medicament și în spitalele din SUA, ulterior protocolul a fost modificat, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Iau Ivermectină lunar, nu numai eu, ci şi foarte mulţi medici. Previne îmbolnăvirea, dar nu neapărăat prin generare de anticorpi, aşa cum face vaccinul. Nivelul de Ivermectină rămâne în corpul nostru multe săptămâni şi nu se poate multiplica în celulele noastre, pentru că Ivermectina blocheză nişte proteine numite importine, care importă fragmente din virus în nucleu şi în citoplasmă şi nu-l mai lasă să se multiplice.

Din septembrie până în ianuarie am tratat foarte puţini pacienţi, pentru că spitalul ne-a blocat Ivermectina, pentru că National Institute of Health nu era de acord s-o folosim. Din 15 ianuarie am 50 pacienţi majoritatea au plecat, mai am câţiva în spital. I-am pus pe toţi din prima zi pe Ivermectină. Din cei 50 nu a ajuns niciunul la ATI, starea sănătăţii niciunuia nu s-a deteriorat şi îi urmăresc cu atenţie”, a explicat medicul.