Medic din Timișoara, declarații înfricoșătoare despre pacienții morți din cauza infecției cu Covid-19. Ce spun aceștia pe patul de spital

Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, a transmis recent un mesaj trist despre pacienții care mor de Covid-19 în secția de Terapie Intensivă. Din păcate, toți aceștia au în comun un factor declanșator care ar putea fi evitat în mare parte. Apelul său pentru cetățeni a fost transmis pe pagina oficială de Facebook a Platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, tocmai pentru a ajunge la un public cât mai larg, deschis să ia măsuri pentru a evita astfel de viitoare tragedii.

Medicul Amin Zahra și-a găsit puterea să vorbească despre infernul pe care îl trăiește în secția ATI a spitalului în care lucrează, cu scopul de a evita prin dezvăluirile sale ca alți pacienți să treacă prin chinul infecției cu Covi-19. Pe de altă parte, medicul a subliniat încă de la început că decizia sa de a-și face cunoscute gândurile a venit din dorința de a dezminte informații neadevărate despre vaccinarea anti-Covid-19.

Potrivit lui Amin Zahra, 99% dintre pacienții cu Covid-19 aflați în stare gravă nu erau imunizați complet sau, mai rău, făcuseră boala în perioada vaccinării, ceea ce a dus la complicați.

„Pentru că au început să apară tot felul de informații incorecte, aș vrea să lămuresc o parte din ele.

Pe data de 10 septembrie, când am predat garda, erau 12 pacienți în ATI covid, dintre care, doar un singur pacient fusese vaccinat cu Johnson pe data de 26 august și acesta avea și alte comorbidități .

Probabil vă întrebați dacă am avut pacienți tineri nevaccinați, fără boli asociate, care au făcut formă severă sau care au decedat?!

Ei bine, da! Am avut! Vă întrebați dacă am avut pacienți vaccinați în terapie intensivă?

Da, am avut! Dar 99% au avut schemă incompletă sau au făcut boala în perioada vaccinării și toți au avut boli asociate decompensate”, și-a început medicul mesajul.