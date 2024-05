Mătușa i-a spus nepotului să se uite sub mașina de cusut după moartea ei. Ce a găsit acolo l-a îmbogățit pe viață

Cu siguranță, nimeni nu te va judeca dacă te duci să verifici vechea mașină de cusut după ce citești rândurile care urmează. O femeie din Statele Unite i-a lăsat nepotului său un cadou uluitor, chiar înainte de a muri. Jenny i-a spus tânărului să se uite sub mașina ei de cusut după ce ea își va da duhul. Haideți să aflăm împreună ce a găsit Carl în acel loc.

În 2004, când se afla pe patul de moarte, o femeie din Staten Island, Statele Unite ale Americii, i-a spus nepotului ei că a lăsat o adevărată comoară sub mașina ei de cusut. Mătușa lui Carl Sabatino i-a lăsat în urmă acestuia un cadou de milioane de dolari. Jenny Verastro ținuse secretul de ani de zile, iar Carl i-a respectat dorința.

După ce femeia trecut în neființă, Carl a aruncat o privire dedesubt și a descoperit un tablou vechi învelit în ziar. Inițial nu l-a băgat în seamă, în ulterior și-a adus aminte că văzuse acel desen în casa mătușii sale de mai multe ori, pe vremea când era copil. După ce a aruncat o privire mai atentă la tablou, acestuia nu i-a venit să creadă ce a găsit.

„În timp ce mișcam mașina de cusut, pictura mi-a alunecat direct în poală. Am rămas uluit. Am găsit-o învelită în ziar. Așa am început această aventură acum 12 ani”, a spus Carl, potrivit ladbible.com.