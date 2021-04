Mătușa Adrianei Trandafir are 100 de ani. Care e secretul longevității Floricăi Ursuleanu

„Am trecut prin toate. Nu se poate altfel”, a spus mătușa Adrianei Trandafir într-un interviu TV acordat recent. Deși la vârsta onorabilă de 100 de ani, Florica Ursuleanu nu și-a pierdut simțul umorului. În plus, gătește și trebăluiește cât e ziua de lungă. Acestea ar fi și secretele longevității sale.

Soția primului director al Spitalului Gerota, Florica Ursuleanu este mătușa celebrei actrițe Adriana Trandafir. Cele două sunt născute în aceeași zi, pe 26 aprilie, dar la diferență de 35 de ani.

La 100 de ani, doamna gătește toată ziua și nu numai pentru ea. Își desfată și prietenii cu mâncăruri alese. În plus, este recunoscătoare pentru starea pe care o are și tot aceasta îi permite să bea și câte o cafea în fiecare dimineață. Mai mult, duce o viață în care vârsta nu își pune amprenta asupra activităților ei. Se culcă precum în tinerețe, la 1-2 noapte, și încearcă să mențină un echilibru, făcând din toate câte puțin.

În privința secretelor sale prin care s-a menținut în vervă până la această vârstă, Florica Ursuleanu este modestă și spune că: „n-am nici rețetă, nici secret. Am fost un om activ în viața mea, nu m-am plictisit niciodată. Întotdeauna am avut ceva să fac. Dacă ai un suflet frumos, o minte frumoasă, limpede, nu se poate să nu trăiești frumos. După personalitatea ta. Fiecare trăiește cum crede, cu condiția să trăiască moral și să nu rănească, să nu ofenseze, să nu jignească pe cei din jur”.

În continuare, mătușa actriței a mărturisit că în cei 100 de ani a avut timp să înțeleagă câte ceva din viață. Trăiește, acceptă lucruri noi, trece prin tristețe și îmbrățișează totul așa cum vine.

„Până la 100 de ani, am văzut ce înseamnă durere. Am văzut ce înseamnă instabilitate. Am văzut ce înseamnă singurătate. Am trecut prin toate. Nu se poate altfel. Nu știu pe nimeni să fi avut o viață fericită șnur sau o viață nefericită șnur”, a mai spus Florica Ursuleanu.