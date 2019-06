Măsură extremă pentru alegerile prezidențiale! Cum vor vota românii din diaspora. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva

Parlamentarii români sunt pe cale să ia o măsură extremă înaintea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul acestui an. Cetățenii români din diaspora, care vor fi la cozile de la secțiile de votare la ora închiderii urnelor, vor avea dreptul să voteze. Deocamdată propunerea este în stadiul de proiect și urmează să ajungă în Senat și în Camera Deputaților.

Legea electorală, modificată pentru românii din diaspora

Alegerile europarlamentare din data de 26 mai 2019, zi în care s-a votat și la Referendumul pentru Justiție, au scos la iveală o problemă majoră pe care statul român încă nu a reușit să o rezolve, deși a mai întâmpinat-o și în trecut. Mii de români din diaspora nu își pot exercita dreptul la vot din cauza proastei organizări a scrutinului. Urnele se închid la ora 21:00, moment în care cozile se întinde pe zeci de metri la cozile de votare.

Imaginile cu miile de români nemulțumiți în fața secțiilor de vot după închiderea urnelor au făcut înconjurul lumii și i-au determinat pe politicienii români să se gândească la soluții pentru viitoarele alegegeri, cele prezidențiale, care vor avea loc la sfârșitul acestui an. Aceștia au lansat un proiect care prevede că românii care încă se mai află la cozi la ora 21:00 să își poată exercita dreptul la vot. De asemenea, românii din diaspora vor putea să voteze anticipat, timp de 3 zile.

„La ora 21.00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot. Alegatorii care la ora 21.00 se afla in sectiei de votare, precum si cei care se afl la rând pentru a intra în locul de vot pot să își exercite dreptul de vot. Un membru al biroului electoral al secției de votare desemnat de președintele acesteia verifică la ora 21.00 daca in afara localului de vot se afla alegatori care asteapta sa isi exercite dreptul de vot si stabileste ordinea in care acestia au acces in localul de vot”, a decis comisia parlamentară specială pentru modificarea legislației electorale.

Proiectul urmează să fie aprobat în plenul Camerei Deputaților și Senatului.