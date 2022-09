Mașina de lux pe care și-a cumpărat-o Ioana Năstase. A plătit o avere pentru ultimul model EXCLUSIV

Care este mașina de lux pe care și-a cumpărat-o Ioana Năstase? Soția lui Ilie Năstase a intrat miercuri în posesia celei mai noi mașini personale. Este vorba despre un bolid de 160.000 de euro, cu un interior alb de culoare gri, și cu geamuri fumurii. Ioana Năstase spune că este modelul pe care l-a ales personal, iar primul drum îl va face dincolo de Brașov, la căluțul ei preferat, Cezar.

De azi Ioana Năstase conduce un „Range Rover” de 160.000 de euro, model 2022. „Mi-am dorit să conduc iar un SUV și din acest motiv m-am oprit acum la `Range Rover`. Simt că această mașină îmi va aduce multe bucurii”, a declarat ea pentru impact.ro.

Soția lui Ilie Năstase, cel mai cunoscut tenismen român al tuturor timpurilor, afirmă că își dorea de ceva vreme o nouă achiziție în domeniu. Cu toate astea, mai dispune în propriul garaj de alți patru bolizi funcționali și extrem de atractivi. Este vorba despre un SUV Audi, un „Bentley” și un „Mercedes”, printre altele.

În cele din urmă m-am oprit asupra noului model, cchiar cel din acest an. Cred că mi se potrivește ca o mănușă!”, spune aceeași Ioana Năstase.

Așa că într-o bună zi mi-am propus să retrăiesc senzația pe care ți-o oferă o astfel de mașină. Pur și simplu am studiat cu atenție piața.

Primul drum pe care-l va face la volanul noii sale mașini va fi spre Brașov, acolo unde trăiește calul ei, Cezar, cel pe care și l-a cumpărat acum un an, cu 25.000 de euro, din banii propri, după ce Ilie Năstase a refuzat să i-l facă cadou.

„Celor care cred că nu mă descurc la volan le spun doar atât. Am carnet de la 20 de ani. De la acea vârstă, până acum șase ani, am condus săptămânal pe distanța București – Istanbul.

E un drum de circa nouă ore, adică 18 dus-întors. Și nu e lin peste tot. Mai ai și serpentine de înfruntat și alte porțiuni dificile. În tot acest timp nu am avut niciun incident.

Am avut nevoie să merg la Istanbul, unul dintre orașele mele preferate, fiindcă îmi deschisesem acolo o afacere. A trebuit să o închid, dar am rămas cu amintiri foarte plăcute, per total!”, a dezvăluit Ioana Năstase tot pentru impact.ro.