Mărturia halucinantă a văduvei unui ieșean, mort după ce a băut spirt contrafăcut. “Am făcut cu suc, jumate-jumate”

Trăim într-o lume ”nebun, nebună”, vorba unui film celebru de prin anii 70. Din păcate unii oameni ajung să facă gesturi necugetate sau chiar ajung să își facă rău cu prorpia mână.

Ar putea fi o poveste de film. de tragicomedie pățania unor conaționali de-ai noștri, din satul ieșean Brătești. În satul cu pricina, autoritățile au declarat că au avut loc patru decese. În urma investigațiilor făcute de aceștia s-a constatat că aceste 4 decese au survenit în urma consumului de spirt medicinal pe post de alcool.

Printre cei patru decesați, în satul Brătești, s-a numărat și soțul unei femei, Agafia Teofan, acesta decedând, după 25 de ani de căsnicie. Conform datelor oficiale, soțul femeii a decedat tot din cauza consumului de spirt medicinal. Culmea este că era cât pe-aci ca și bătrânica Agafia să-și piardă viața neștiind că ceea ce se afla în pahar era substanța ucigașă.

Femeia a povstit cum s-a întâmplat tragedia din seara cu pricina, dar ceea ce a fost mai șocant, a fost faptul că femeia a recunscut că obișnuia și ea să bea spirt medicinal, dar, ”făcut cu suc, cu apă, jumate-jumate”.

Mai în glumă,mai în serios, realitatea este că văduva „a scăpat” de moarte. Femeia, conștientă că putea să bea și ea din spirtul medicinal în acea zi, a completat spunând că, de obicei, combină alcoolul sanitar cu suc sau cu apă.

„Eu am scăpat. Puteam să beau și eu atunci… N-am băut. Tre să mai iei câte un pahar când muncești. Nu se poate altfel… Eu spirt gol n-am băut niciodată… Am făcut cu suc, cu apă, jumate-jumate. Altfel nu…el a băut spirt în ziua aia… În sat au adus ceva *spirt. De ăla a băut soțul. Eu în ziua aia am băut vin. Cât am dormit eu, el a murit.”, a povstit femeia.