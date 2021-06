Marius Tucă, devastat după moartea jurnalistului Florin Condurățeanu: „Era refugiul nostru. Când nu aveai nicio soluție, el te salva”

Doliu imens în lumea presei după anunțul morții jurnalistului Florin Condurățeanu. Din păcate, marele om de presă s-a stins din viață luni seară, în urma unui stop cardio-respirator. La aflarea veștii, toți cei care l-au apreciat și au colaborat cu acesta au transmis sincere regrete și au rememorat momentele minuntate în care maestrul le-a schimbat viața. Printre aceștia s-a aflat și Marius Tucă, profund afectat de pierderea unui mare și bun prieten.

După ce Mihai Gâdea a anunțat vestea tristă a momentului, mai mulți jurnaliști cunoscuți și apreciați de publicul larg au intrat în direct, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” , acolo unde au povestit mai multe întâmplări care i-au legat de profesionistul și omul cu suflet imens, Florin Condurățeanu.

Marius Tucă s-a numărat printre jurnaliștii care plâng neîncetat moartea lui „Țuțu”, așa cum era alintat jurnalistul. Acesta a reușit să contureze în doar câteva minute întreaga personalitate a maestrului, astfel că, indiferent dacă l-ai cunoscut sau nu pe Florin Condurățeanu, îți poți da seama ce fel de om a fost și cât s-a implicat în meseria pe care o făcea cu o pasiune și o măiestrie incomparabile.

Mai mult, Marius Tucă îl descrie pe acesta ca fiind salvarea tuturor, atunci când nu mai exista niico soluție de rezolvare a unor situații, indiferent de natura lor.

„20 de ani înseamnă o viață de om pe care am trăit-o alături de Țuțu. Era refugiul nostru, al ziariștilor mai tineri, atunci când nu mai aveam nicio soluție, când nu mai aveam nicio cale, când nu mai aveam niciun răspuns. Atunci exista Țuțu.

Gândindu-mă acum la ce s-a întâmplat, îmi dau seama că l-am pus nemuritor și îmi pare rău că nu am apucat să scriu o scrisoare, pe care am vrut să o fac publică din totdeauna. Au fost foarte multe momente în care am simțit să scriu scrisoarea asta, să îi mulțumesc mai ales pentru momentele alea în care nu aveai nicio soluție și el venea cu una foarte simplă și cu o explicație din viață care te liniștea și te salva cumva”, a povestit Marius Tucă.