Marius Șumudică, umilit după ultimele performanțe slabe: „Traversez o perioadă delicată a carierei mele”

Marius Șumudică, umilit după ultimele performanțe slabe. Antrenorul român trece printr-o perioadă de coșmar la Malatyaspor. Echipa sa este codașa campionatului din Turcia, nemaicunoscând victoria de 9 meciuri. În plus, formația lui Șumudică a fost eliminată și din Cupa Turciei de o grupare din liga secundă. Marius Șumudică condiționează rămânerea sa pe banca tehnică de un „calup” masiv de transferuri în perioada de mercato din ianuarie.

Marius Șumudică, umilit după ultimele performanțe slabe. Antrenorul de 50 de ani nu reușește deloc să regăsească inspirația de la Gaziantep, ce l-a propulsat ca „antrenorul anului” în 2020. După ce declarase că dorește să lupte pentru titluri și trofee când devenise antrenor la CFR Cluj, Șumudică și-a schimbat drastic obiectivele.

Marius Șumudică este într-un adevărat „picaj” cu Malatyaspor, o echipă modestă din prima ligă turcă. La ora actuală pare și mai modestă, fiind pe ultimul loc în clasament. Elevii românului nu s-au mai întâlnit cu victoria de 9 partide. Ei au fost eliminați, joi, și din 16-imile Cupei Turciei, de gruparea din liga secundă, Bandirmaspor, scor 2-3.

Marius Șumudică a cerut vehement conducerii să efectueze multe transferuri în perioada de marcată din iarnă. El le-a explicat și suporterilor strategia necesară pentru salvarea echipei de la retrogradare.

Marius Șumudică a revenit în România profitând de scurta pauză competițională de sărbători. El a recunoscut la sosirea pe aeroport că traversează o perioadă delicată a carierei sale.

„Traversez o perioadă delicată a carierei mele. Mă refer la acest an. A fost un an cu bune și cu rele. Dacă punem în balanță ceea ce s-a întâmplat la Gaziantep, a venit episodul Cluj, unde după șapte meciuri, cu maximum de puncte, am fost îndepărtat, după care știam unde mă duc. Știam ce se întâmplă la Malatya, dar nu credeam că voi întâlni niște jucători… Eu, practic, m-am uitat la început doar pe primul 11. Mi s-au accidentat 3-4 jucători, iar când a trebuit să improvizez… Suntem cea mai tânără echipă din Super Lig. Avem 10 jucători sub 20 de ani. Este foarte greu în momentul în care te bați cu forțele din Turcia”, a declarat Șumudică în fața ziariștilor.