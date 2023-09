Marius Șumudică, prezentare emoționantă la Gaziantep. Cine sunt cei doi jucători care merg cu el – GALERIE FOTO

Marius Șumudică a fost foarte emoționat la conferința de presă la care a fost prezentat la Gaziantep, formația din Turcia de la care a plecat în anul 2021, din cauza scandal declanșat de o glumă. Antrenorul român și-a convins baskanii să facă două transferuri: portarul român Florin Niță, liber de contract, și fundașul brazilian Junior Morais, intrat în dizgrație la Rapid.

Marius Șumudică și-a găsit echipă în Turcia, după ce a fost refuzat în SuperLiga României de FCSB, Rapid și CFR Cluj și după ce tratativele cu Adrian Mititelu s-au împotmolit chiar înainte de semnarea contractului. Antrenorul român s-a întors la Gaziantep, formația unde joacă românul Alexandru Maxim. Șumudică a mai antrenat formația din Turcia, aflată acum pe ultimul loc, cu zero puncte, după patru meciuri, și în perioda 2019-2021. Conferința de presă a fost emoționantă.

„Nu mi-a fost ușor, dar am venit cu inima deschisă. Simt că aceasta este propria mea casă. Acest loc mi-a dat totul înainte. Am încercat să dau totul acestui oraș. Am vrut să fac o glumă într-un interviu, desigur că nu credeam că va fi o asemenea problemă. Mai târziu, orașul a devenit sensibil la această glumă”, a spus Șumudică, la conferința de presă, potrivit Futbol Arena.