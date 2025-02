Marius Manole, luat cu ambulanța direct de pe scenă: „Îmi forțam limitele”. Actorul, epuizat de muncă

Actorul Marius Manole, de 46 de ani, se află în lumina reflectoarelor nu doar datorită talentului său, ci și datorită luptei sale continue cu oboseala și epuizarea, consecințe ale unui program extrem de încărcat. Într-un interviu sincer, el a împărtășit experiențele sale din culisele teatrului și ale industriei cinematografice, dezvăluind momentele dramatice în care „salvarea de la teatru” a fost chemata de mai multe ori pentru a-i salva viața.

Viața profesională a lui Marius Manole este definită de un program aproape spartan, care nu lasă loc pentru odihnă. Actorul a explicat într-un interviu recent că a avut parte de perioade în care epuizarea i-a afectat serios atât corpul, cât și mintea. El își amintește cu detalii dificile de zile în care a jonglat între reprezentații de teatru, repetiții și apariții în emisiuni radio, fără să-i rămână timp suficient pentru odihnă.

„Nu vreți să știți. Să vă spun că acum două zile am jucat la Târgu Mureș, am luat o mașină, m-am dus la Cluj, am dormit patru ore, m-am trezit la 4.00, am luat avionul și m-am dus la București la radio unde am înregistrat o piesă la ora 9.00. La 13.00 am plecat la o repetiție până la 16.00, apoi m-am dus la Teatrul Național pentru Opera de trei parale care s-a terminat la 22.30 apoi am plecat la alte repetiții cu colegii mei Medeea Marinescu și Șerban Pavlu și am stat până la 3.00”, a relatat Manole.