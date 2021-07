Mario Fresh, probleme mari de sănătate. Ce se întâmplă cu iubitul Alexiei Eram

Mario Fresh a făcut dezvăluiri despre starea lui de sănătate și problema cu care se confruntă.

Iubitul Alexiei Eram a vorbit sincer despre starea lui de sănătate, iar fanii s-au îngrijorat la declarațiile lui. Cântărețul a vorbit despre noua lui piesă, spunând că a făcut-o după ce a avut „un atac de panică de jumătate de oră”.

El a mai spus că nu știe ce anume a declanșat atacul de panică, mai ales că totul s-a petrecut în mijlocul zilei, într-un moment banal.

Marius Fresh și Alexia Eram trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, chiar dacă ambii au recunoscut că mai întâmpină și ei probleme în relație.

Adesea invitați la emisiuni de televiziuni, atât Mario, cât și Alexia au recunoscut că uneori intervine gelozia între ei, motiv pentru care se mai aprind scântei. Cu toate astea, ei se înțeleg în continuare bine și chiar au planuri de căsătorie.

Mario Fresh a mărturisit că își dorește să întemeieze o familie alături de iubita lui.

“Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire.

Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit .” a declarat Mario Fresh.