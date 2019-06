Marian Godină intervine în disputa dintre Paraziții și sindicatul polițiștilor: ce spune despre piesa „Antimiliție”

Marian Godină intervine în scandalul pe care piesa „Antimiliție”, a celor de la Paraziții, l-a stârnit în rândul unor polițiști. Sindicatul Național al Agenților de Poliție din România anunța,luni, că va da în judecată trupa Paraziții pentru un presupus mesaj ofensator la adresa meseriei de polițist.

Trupa „Paraziții” a lansat, recent, un album intitulat „Arma secretă” pe care se regăsesc mai multe piese în care polițiștii sunt ironizați. Nu este pentru prima dată când trupa lansează piese ironice la adresa agenților, dar se pare că, de data aceasta, sindicaliștii cred că cei trei membri ai trupei ar fi întrecut limita.

Piesa care i-a deranjat pe sindicaliști se numește „Antimiliție”, iar numele ei spune totul. Iulian Surugiu, lider sindicalist, s-a declarat deranjat de versurile compuse de Cheloo și Ombladon și speră că instanța îi va da dreptate.

„Trebuie să avem judecători pricepuţi la cântat. Sindicatul va da în judecată trupa pentru melodia aia. Nu se poate aşa ceva, într-o ţară democrată”, a spus liderul sindical.

Marian Godină a avut o reacție pe care mulți ar considera-o perfect normală în astfel de situații. El spune că e posibil ca mulți dintre membrii Sindicatului Național al Agenților de Poliție din România să nici nu fie de acord cu deschiderea unui astfel de proces.

Marian Godină crede că decizia de a da în judecată trupa Paraziții aparține unui număr restrâns de oameni, liderii sindicatului, unii dintre ei nefiind polițiști.

„Prima reacție la acea melodie, venită din partea unui polițist, am văzut-o pe un grup închis de Facebook, cu câteva mii de membri, majoritatea, dacă nu toți, polițiști. Atât activi cât și pensionari. Respectivul polițist se întreba dacă, pentru acele versuri, nu ar putea încheia un proces-verbal prin care membrii trupei „Paraziții” să fie sancționați contravențional. Am citit cu întristare și dezamăgire acea postare, întrebându-mă câtă minte îți trebuie ca măcar să-ți treacă prin cap așa ceva. Mi-a venit inima la loc când am citit comentariile, un adevărat festival”

Marian Godină, postare pe Facebook