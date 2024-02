Maria și Olivia au vizitat București și Brașov, iar apoi au povestit ce le-a impresionat: ‘Uimitor’

Două turiste din Grecia, Maria și Olivia, au ales să-și petreacă vacanța în România. Femeile au vizitat mai multe locații din Brașov și București și au fost cu adevărat impresionate de ce au văzut. Întreaga experiență au împărtășit-o cu internauții pe YouTube.

Două turiste, originare din Atena, Grecia, au ales să viziteze câteva zile Capitala și Brașovul. Maria și Olivia au mers în mai multe locuri speciale din țara noastră și au făcut numeroase filmări. Ulterior, pe contul lor de YouTube, acestea au povestit cum a fost experiența din România.

„Grație excursiei pe care am făcut-o la București, am plonjat cumva în istoria României, această țară uimitoare și am gustat mai multe preparate culinare excelente. Ne-au plăcut mult clădirile din zona centrală a Bucureștiului, au un farmec inefabil”, a povestit Maria.