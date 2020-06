Marele regret al lui Gică Hagi! S-a aflat abia acum! Dezvăluirea uluitoare

Gică Hagi este considerat cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor după o carieră impresionată care a durat din anii ’80 până în 2000. Cele mai mari performanțe le-a avut la Galatasaray.

Hagi a dezvăluit marele regret din cariera de fotbalist

Chiar dacă a jucat la Barcelona și Real Madrid, evoluțiile din Turcia au fost cele mai bune, formație cu care a câștigat și trofee internaționale, Cupa UEFA și Supercupa Europei. Asta pe lângă 4 titluri consecutive în lupta cu Fenerbahce și Beșiktaș.

Fostul mare fotbalist a oferit un interviu în presa din Turcia în care a dezvăluit și marele regret al carierei: „Cu siguranță, faptul că nu am jucat în Anglia. Am avut câteva oferte, Newcastle și Tottenham m-au dorit, dar nu a fost să fie. Iubesc Anglia, țara și mentalitatea oamenilor. M-aș fi bucurat de Premier League, dar câteodată nu poți face tot ce îți dorești. Poate Ianis va juca acolo când va fi un jucător mai bun”.

În carieră, Hagi a jucat la Farul Constanța, Sportul Studențesc, Steaua, iar mai apoi în străinătate la Real Madrid, Barcelona, Brescia și Galatasaray, înainte să se retragă în 2001.

De ce a mers Hagi la Galatasaray

„Regele” a povestit și cum a ajuns în Turcia în 1996: „Era o țară cu potențial, iar ideile lor erau foarte bune. Am ajuns la Galatasaray și am avut și un contract excelent, cu o clauză unde luam un bonus important dacă am fi câștigat trofee în Europa. Și asta s-a întâmplat”.

Cum a ajuns Gică Hagi idolul turcilor? „Fanii m-au ajutat extrem de mult atunci. I-am făcut fericiți cu spiritul meu războinic pe teren. Pe lângă goluri și assisturi, am fost un fotbalist luptător. Lor le-a plăcut. Vedeau un fotbalist care dădea tot pe teren și m-au văzut ca unul de-ai lor”, a mai povestit Hagi.

Hagi a mai dezvăluit și care sunt jucătorii preferați: „Din România au fost Dobrin, Iordănescu și Liță Dumitru. L-am urmărit mereu pe Cruyff, am crescut urmărind Ajax din anii ’70, Olanda și fotbalul total. Apoi au fost Maradona și acum Messi”.