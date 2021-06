Marele poet Mihai Eminescu ar putea fi deshumat din Cimitirul Bellu. Care este motivul

În cursul zilei de ieri s-au împlinit 132 de ani de la moartea marelui poet al României, Mihai Eminescu, astfel că mai mulți preoți s-au aflat la Cimitirul Bellu pentru a ține o slujbă de pomenire în memoria sa. Cu această ocazie, un preot din Ipotești și-a exprimat părerea cu privire la necesitatea deshumării poetului Mihai Eminescu pentru a fi transferat și înhumat într-un alt cimitir.

Preotul Bisericii „Sfinţii Mihail şi Gavril”, Valentin Tincu, din incinta Memorialului Ipoteşti, a propus recent deshumarea lui Mihai Eminescu din cimitirul Bellu din Bucureşti, afirmând că înhumarea poetului în cimitirul din spatele bisericuţei familiei Eminovici ar fi mai potrivită și în asentiment cu ce și-ar dori cu adevărat Mihai Eminescu.

Preotul Valentin Tincu se ocupă în acest moment atât de îngrijirea bisericuţei familiei Eminovici, cât şi de biserica nouă construită de Nicolae Iorga în memoria lui Eminescu. Acesta cere ajutorul Academiei Române și puterii politice pentru a-l susține în acest demers.

Reprezentantul bisericii susține că Mihai Eminescu ar trebui să se odihnească alături de părinţii săi, dar şi de doi dintre fraţi în cimitirul din incinta Memorialului Ipoteşti, părăsind cimitirul Bellu, care, cu siguranță, s-a ridicat la înălțimea marelui poet.

Preotul a reamintit de o inițiativă anterioară de deshumare, în vremea mandatului lui Ion Caramitru, în calitate de ministru al Culturii, însă fără o finalitate. Din acest motiv, preotul este mai hotărât ca niciodată să ducă la bun sfârșit inițiativa lui de a înhuma rămăşiţelor pământeşti ale lui Eminescu în satul său natal.

„Eu aşa consider că acesta este locul lui. Cum e Ştefan la Putna, cum e Shakespeare la Stratford-upon-Avon. Eu cred că el ar trebui să fie aici şi chiar în biserică. Dacă Shakespeare stă în biserică … S

hakespeare nu are o biserică construită în cinstea lui. Eminescu are. Iorga a făcut biserica asta în amintirea lui, în cinstea lui. Plus că e biserica familiei”, a concluzionat preotul din Ipoteşti.