Marea dezamăgire a lui Țiriac: „Bucureștiul ar fi câștigat 10-15 milioane de euro”

Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, este foarte dezamăgit că Bucureștiul a rămas fără turneu ATP. Sunt deja patru ani de când nu s-a mai organizat competiția de la Arenele BNR, iar lucrurile rămân foarte complicate. BNR, proprietara bazei, nu pare dispusă să mai accepte ca acolo să aibă loc competiții sportive. În ciuda presiunilor pe care le-au pus grei ai tenisului, ca Țiriac, Năstase, Halep și Tecău.

Turneul ATP București s-a disputat ultima dată în 2016. A fost mutat apoi la Budapesta

„E trist că am pierdut și turneul ATP de la București. Nu înțelege lumea că, datorită acelui turneu, România avea publicitate, 7 zile, în 60-70 de țări. În 2019, turneul de la Madrid a produs orașului peste 130 de milioane de euro profit, din taxe și din cheltuielile făcute în timpul acestor 10 zile. N-or fi fost 100 de milioane la București, dar 10-12-14-15 le-ar fi luat. Cum e posibil ca această situație să se perpetueze… n-am înțeles! Atât Halep și Năstase, cât și eu sau Tecău am dat în judecată Guvernul, dar am fost respinși, ni s-a spus că nu suntem întemeiați”, a declarat Ion Țiriac la GSP Live.

Turneul ATP de la București s-a desfășurat în perioada 1993-2016 și a adus în România nume mari ale tenisului mondial. Novak Djokovic, actualul lider mondial, juca primul său meci la nivel ATP chiar la Arenele BNR. Printre numele mari care s-au impus la București sunt Goran Ivanisevic, Thomas Muster, Alberto Berasategui, Francisco Clavet, Younes Alyanoui, Albert Ferrer, Jurgen Melzer, Gilles Simon, Albert Montanes, Juan Ignacio Chela, Grigor Dimitrov și Fernando Verdasco. Ultima finală de la ATP București a fost un super meci între Verdasco și Lucas Pouille. Carlos Moya a fost de trei ori finalist la București, dar a fost învins de fiecare dată în ultimul act al competiției. După 2016, turneul a fost mutat la Budapesta.