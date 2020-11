Mare atenție la unghii. Ce trebuie să urmărești, altfel ajungi la doctor

Mulţi dintre români sunt obișnuiți cu înnegrirea unghiilor şi, respectiv, cu căderea lor. Puţini însă ştiu că modificările patologice ale unghiilor semnalează în unele cazuri un hematom sau un melanom subunghial.

Ai unghiile decolorate sau negre. Ce boală te paște și ce trebuie să faci ca să scapi cu bine

În cele mai multe cazuri, unghiile se înnegresc din cauza loviturilor repetate, fie prin lovirea piciorului, fie din cauza purtării unor încălțări nepotrivite. Astfel, dacă înnegrirea unghiei apare în urma unui scurt timp după un antrenament sau o zi în care ai purtat încălțări prea strânse sau prea largi, este foarte probabil ca acesta să fie motivul.

Loviturile recurente variază de la o formă uşoară, spre exemplu, o mică decolorare sub unghie, până la una severă, când sub ea se află sânge. De asemenea, în cazurile uşoare, nu este necesar niciun tratament, pe când în cazurile severe, sângerările de sub unghii pot provoca picarea unghiei-parţial sau total.

Sângerarea sub unghii, foarte dureroasă

Acest proces poate fi unul foarte dureros, mai ales dacă detaşarea nu este definitivă. Astfel, dacă unghia cade, poate dura mult timp pentru ca ea să crească din nou. Poate dura până la un an creșterea din nou a unghiilor mari și 3-6 luni pentru unghiile mai mici. De asemenea, specialiștii ne îndeamnă să mergem la doctor dacă pielea din jurul unghiei este roşie şi inflamată. Acesta poate fi un semn al unei infecţii puternice.

Atunci când se scapă ceva pe picior, iar unghia se înegrește, traumatismul poartă denumirea de hematom subunghial. Acesta poate fi identificat foarte uşor, întrucât apare imediat după o lovitură serioasă, şi se caracterizează prin acumularea de sânge sub unghie.

Cum scapi de durerile unei unghii lovite

Hematomul subunghial, de obicei, provoacă o senzaţie dureroasă, care poate fi ameliorată prin înţeparea unghiei cu un ac mic, astfel încât sângele să oată fi evacuat de sub unghie. Această procedură va atenua un pic durerea, dar nu se poate face în casă, aceasta trebuie făcută de către un medic.

Infecţiile fungice, cum este și ciuperca piciorului, poate să transforme o unghie sănătoasă într-una cu probleme. Culoarea unghie afectată de fungi devine galbenă, albastră sau neagră. Această gamă de culori este unică pentru infecţiile fungice.

Infecția fungică a unghiei trebuie consultată de medic

Dacă considerați că suferiți de infecție fungică, iar înnegrirea unghiilor este din această cauză, mergeți la doctor.

Opţiunile de tratament variază în funcţie de severitatea infecţiei. Cazurile simple de infecții fungice sunt de cele mai multe ori abordate cu medicamente topice, în timp ce cele mai agresive necesită medicaţie orală sau un tratament cu laser.

Cancerul se poate dezvolta sub unghii

Cancer de piele constituie un motiv în plus a protecţie solară. Melanomul-cea mai gravă formă de cancer de piele-poate să se dezvolte sub unghie şi să provoace hiperpigmentarea pielii.

Unul dintre semnele grave este decolorarea care se extinde dincolo de unghie şi pe cuticule acesteia. În timp ce melanomul poate fi mortal, este extrem de rar şi poate fi tratat dacă este diagnosticat din timp.