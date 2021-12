Marcel Ciolacul, anunț categoric pentru români privind vaccinarea obligatorie anti-Covid-19: „Când am spus ceva și am încălcat acel lucru?”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a vorbit despre impunerea vaccinării anti-Covid-19 în România, în contextul crizei sanitare existente în țara noastră, dar și a pericolului reprezentat de tulpina Omicron. Politicianul a dezvăluit, de asemenea, că s-a vaccinat cu trei doze, iar rezultatele sunt foarte bune.

Marcel Ciolacu a dat asigurări cu privire la faptul că el personal nu va impune vaccinarea obligatorie în România. Dezvăluirile făcute de politician au venit în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îmbrățișat ideea vaccinării obligatorie în Europa. Potrivit liderului PSD, acesta nu vrea să reproducă obligativitatea și supunerea trăite în perioada comunistă, astfel că fiecare cetățean are dreptul să aleagă singur ce este mai bine pentru el.

„Exclus ca eu vreodată să susţin vaccinarea obligatorie. Eu personal. Urmăriţi aşa, în activitatea mea politică, când am spus ceva şi am încălcat acel lucru. Preşedinta Comisiei (Ursula von der Leyen – n.r.) are dreptul la o opinie. Eu am trăit sub comunism, când toate lucrurile se impuneau. Cred în continuare şi cu convingere că nu trebuie impusă vaccinarea obligatorie. Este dreptul fiecăruia să decidă”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România Tv.