Mâncarea tradițională din România care i-a fascinat pe străini! Un cuplu din SUA face furori: „Pentru mai puţin de un dolar”

România este cunoscută și peste hotare pentru mâncarea gustoasă făcută aici, iar de data aceasta, un cuplu străin le prezintă internauților meniurile pe care le-au găsit în București, de la mici, la salată de ardei și papanași. Un lucru este cert după acest vlog al turiștilor, Terasa Obor este faimoasă chiar și printre americani!

România este renumită pentru preparatele tradiționale și ospitalitatea de care dă dovadă când cineva de peste hotare o vizitează. Nu ne-am fi gândit, însă, că țara noastră este atât de lăudată pentru bucătăria ei, încât și americanii au auzit de cât de bune sunt mâncărurile aici.

Doi turiști din SUA au făcut un vlog special, în care au vorbit despre experiența lor cu țara noastră. Au rămas plăcut surprinși de mâncarea de aici și, cel mai interesant, au ținut cu orice preț să ajungă la faimoasa terasă din Obor.

Acolo, a avut ocazia să mănânce cei mai buni mici, care chiar i-au impresionat. S-au desfătat din plin și au luat câte ceva și la pachet.

Turiștii nu au vrut să rateze nici Centrul Vechi al Capitalei, care i-a surprins din punct de vedere arhitectural. Cât despre mâncare, toate preparatele tradiționale pe care le-au testat au fost delicioase și nu au avut nimic de reproșat.

Totuși, prețurile piperate i-au surprins destul de mult pe străini. Pentru o masă, au plătit 167 de dolari, în timp ce mâncarea de pe stradă li s-a părut ceva mai accesibilă, dar și gustoasă. Au rămas surprinși de tot ce au trăit și vizitat aici și experiența cu România le-a lăsat amintiri plăcute.

„Diferența dintre a cumpăra din piață mâncarea, cum am luat noi, fructe, legume, mici și am mâncat, față de a mânca într-un restaurant e imensă.

Am cumpărat din piață o mulțime de chestii cu 100 lei, dar aici am plătit pe mâncarea asta 167 de dolari. Mâncarea e foarte bună oricum. Am vizitat câteva locuri, am vizitat și Cărturești, găsești orice carte vrei aici”, au explicat turiștii.