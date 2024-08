Managerul Spitalului Sf. Pantelimon și-a dat demisia. Bogdan Socea pleacă în plin scandal al ororilor

În plin scandal, managerul de la Spitalul Sf. Pantelimon și-a anunțat demisia. Bogdan Socea pleacă de la conducerea unității spitalicești, după ce poliția a deschis o anchetă cu privire la morți suspecte în acest spital. Ce mesaj a transmis cel care a ocupat funcția de manager.

Scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală l-a determinat pe managerul unității să își dea demisia. După ce joi au fost aduse la audieri trei cadre medicale, într-o anchetă amplă legată de morți suspecte, Bogdan Socea a anunțat că demisionează.

”În urma declaraţiilor domnului Ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, doresc să adresez următoarele puncte de clarificare şi să exprim angajamentul nostru faţă de pacienţi şi de comunitatea pe care o deservim. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a solicitat zilele trecute demisia mea şi a directorului medical.

Această decizie vine pe fondul unor anchete în desfăşurare şi a unor evenimente recente care au afectat încrederea publicului în Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon. Recent, spitalul nostru a fost în centrul unui scandal major. Înţelegem pe deplin gravitatea situaţiei şi impactul negativ pe care acesta l-a avut asupra familiilor pacienţilor şi asupra încrederii comunităţii în sistemul de sănătate”, afirmă managerul, într-un mesaj postat pe Facebook.

”Dorim să subliniem că suntem angajaţi pe deplin în cooperarea cu autorităţile competente pentru a clarifica circumstanţele acestor tragedii. Totodată, am investigat intern fiecare detaliu al acestor evenimente pentru a identifica eventualele deficienţe şi a implementa măsurile necesare. În perioada recentă, am demarat o serie de acţiuni pentru a îmbunătăţi calitatea şi siguranţa serviciilor medicale. De asemenea, am iniţiat o revizuire a tuturor protocoalelor şi procedurilor din secţia de Terapie Intensivă”, mai spune Bogdan Socea.